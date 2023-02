TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI / Mario

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.



L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.

***

Mario

Mi chiamo Mario, se preferite, Maria.

Frequento il liceo classico.

Sono nato a Milano il 21 maggio del 1952.



Tra molti anni, nel 1977, in un libro intitolato "Elementi di critica omosessuale", scriverò: “Spero che la lettura di questo libro favorisca la liberazione del desiderio gay presso coloro che lo reprimono e aiuti quegli omosessuali manifesti, che sono ancora schiavi del sentimento di colpevolezza indotto dalla persecuzione sociale, a liberarsi della falsa colpa”.

Morirò a Milano, costantemente Milano, nel 1983, suicida, per non aver sopportato la durezza del mondo, l'ignoranza dell'eguaglianza e il significato della normalità (cos'è, poi, la normalità?!?).

In futuro sarò un attivista o un'attivista, scrittore, scrittrice, italiano/a, la smetto. Sarò teorico degli studi di genere.

Sulla tomba troverò scritto: "Considerato uno dei fondatori del movimento omosessuale italiano, nonché uno tra i massimi teorici del pensiero nell'attivismo omosessuale italiano".

Non basta. "Legato al marxismo rivoluzionario, è noto soprattutto come eponimo del Circolo di cultura omosessuale".

Basta.

Forse no.

Occorre ancora dire che provengo da una dinastia faraonica: mio padre è nato ad Alessandria d'Egitto ed è ebreo, imprenditore e commerciante di seta.

Io vesto i capi di mia madre: dolce, pacata e abituata all'eleganza.

Nessuno capirà mai la mia missione: la pace fraterna.

Sarò condannato all'esilio, all'ultimo sospiro di gas.