Lpm Bam Mondovì-Hermaea Olbia 3-1, il tecnico delle galluresi Dino Guadalupi: "Partenza stentata, ma poi siamo stati all'altezza"

La Lpm Bam Mondovì supera al PalaManera l'Hermaea Olbia per 3-1 e centra la settima vittoria consecutiva in campionato, nel match valido per la 9^ giornata di ritorno della regular season. Per le sarde di coach Dino Guadalupi, invece, quello in terra monregalese coincide con il nono passo falso stagionale in trasferta.

In pratica per l'Hermaea 9 sconfitte su 10 lontano dal Geopalace. Olbia con la ricezione fragile nei primi due set (25-16 e 25-15), ma capace di rialzarsi nel terzo set (22-25) e uscire sconfitta solo ai vantaggi nel quarto e decisivo set (28-26). Di seguito l'analisi del match da parte del tecnico delle galluresi Dino Guadalupi: