Volley A2M. 45 errori fanno la differenza: Vibo ringrazia e batte Cuneo 3-1

Ha davvero tanto da recriminare Cuneo per la sconfitta patita a Vibo Valentia.

I piemontesi hanno dimostrato che il loro gioco, quando entra e tutto fila liscio oggi sa far male a chicchessia, ma a pesare come un macigno sono stati i tanti, davvero troppi errori commessi da Botto e compagni.

Quarantacinque palle regalate agli avversari sono un'enormità e se si pensa che 26 errori sono stati commessi solo nel secondo e terzo set è una cosa che grida vendetta: significa aver regalato un parziale intero su due agli avversari senza che questi siano nemmeno scesi in campo.

Ovviamente Vibo, che non è proprio l'ultima della classe, ha ringraziato e fatta sua partita ed intera posta in palio con il risultato di 3-1 (21-25/25-18/25-22/25-19).

Davvero un peccato, perché tecnicamente i ragazzi di Giaccardi hanno fatto vedere ottime cose, vanificandole però dalle ingenuità e, soprattutto, dalla foga di voler chiudere tutto subito.

Così passano in secondo piano la prima parte di gara del capitano Iacopo Botto (100% in attacco nel primo set, diventato 42% finale per i troppi errori commessi, 11 tra battuta, ricezione ed attacco), ma anche di Andrea Santangelo, spumeggiante all'inizio ma sgonfiatosi con lo scorrere della partita. Così come Simone Parodi.

Menzione d'obbligo e meritata, invece, per Lorenzo Codarin, alla fine il più regolare ed incisivo: dalla linea dei 9 metri (2 aces), ma anche a muro (4) ed in attacco (80%).

Occasione sprecata per Cuneo, che in classifica scende al settimo posto, ferma a quota 31 punti e superata da Porto Viro e Cantù, ma insediata ora anche da Ravenna sotto di una sola lunghezza.

Domenica si torna tra le mura amiche e l'avversario non sarà per niente facile: a San Rocco arriva la Kemas Lamiper Santa Croce, inaspettatamente piegata oggi da Porto Viro per 3-0. I Lupi avranno il coltello tra i denti.

LA PARTITA.

PRIMO SET estremamente equilibrato e con un gioco di alto livello mostrato dalle due squadre. Il primo strappo lo tenta Vibo approfittando di un errore in attacco di Santangelo che regala ai calabresi il +2 sul 10-8, ma l'opposto pugliese si riscatta immediatamente dalla linea di fondo mettendo a segno l'ace che riporta il parziale in parità (10-10). Il braccio di ferro si spezza sulla battuta vincente di Botto (15-17) ed un muro di Santangelo che portano Cuneo sul +3 (16-19). Un vantaggio che Vibo non riesce più a recuperare: punto finale siglato a muro da Sighinolfi sull'ex tallone per il 21-25 finale.

SECONDO SET. Parte ancora forte la squadra di Giaccardi che va sullo 0-2 per un pasticcio di ricostruzione tra Candellaro e Orduna, vantaggio che aumenta 1-4 grazie al secondo ace personale del capitano cuneese Botto. Sembrano lanciatissimi i biancoblu, ma la foga di chiudere, unitamente alla pressione messa loro da Vibo che non molla, li inducono a sbagliare troppo: due errori in attacco di Botto ed un'invasione fischiata a Santangelo portano la Tonno Callipo avanti di una lunghezza sul 10-9. Un muro calabrese segna il break sul 12-10, poi i padroni di casa stabbo quasi a guardare gli avversari che sbagliano a ripetizione: saranno bel 13 alla fine i punti che Cuneo regalerà agli avversari in questo set, che termina con l'ace di Bucheger del 25-15.

TERZO SET. Cuneo riordina le idee e riparte a razzo: l'ace di Sighinolfi e due punti consecutivi messi a terra da Sighinolfi portano la BAM sullo 0-3. A questo punto esplode Codarin: il centrale cuneese segna a referto il muro del 1-5, poi scrive sul proprio tabellino anche due ace di seguito che fissano il punteggio sul 3-10. Il massimo vantaggio ospite prova a venire eroso dal tentativo di rimonta dei giallorossi, che tornano a -3 sull'8-11: errore di Botto ed ace di Fedrizzi. Time out per coach Giaccardi ed i suoi ripartono: l'ace corto di Sighinolfi ed un errore in attacco di Mihailovic riportano Cuneo avanti 8-14. L'allenatore calabrese Cezar Douglas inserisce al suo posto Tallone, ma un'invasione aerea fischiata ad Orduna fa aumentare il vantaggio ospite sul +7 (11-18). C'è un muro di Candellaro su Botto (13-18), il punto di Tallone ed un muro ancora di Candellaro su Santangelo che costringono Giaccardi ad interrompere il gioco, con Vibo ora a -3, sul 17-20. Si ritorna in campo, Santangelo sbaglia un altro attacco, poi c'è la pipe vincente di Fedrizzi che fa esplodere il pubblico di casa e Vibo si riporta sotto, 19-20. Santangelo toglie le castagne dal fuoco ai suoi ottenendo il cambio palla, poi il muro di Codarin sembra ridar fiato alla manovra dei piemontesi che tornano avanti 19-22, ma l'ace di Candellaro e l'invasione di Parodi riaprono i giochi: 22-22 ed ultimo time out per Giaccardi. C'è un altro errore di Parodi, poi il sorpasso di Vibo (23-22) che va sul set ball con Tallone che a muro stoppa Santangelo. Il 25-22 calabrese arriva sul terzo errore consecutivo in attacco di Parodi. tredicesimo per i colori biancoblu anche in questo set.

QUARTO SET. Partenza equilibrata, poi lo strappo di Vibo con il muro di Candellaro su Sighinolfi e l'ace di Orduna che portano i calabresi avanti 9-6. Arriva un altro muro di Candellaro (sesto personale), che dal centro segna anche il punto del 12-7 con Giaccardi che esaurisce il suo secondo time out. Cuneo recupera due break e trona sotto 18-15, Cezar Douglas chiama time out, Santangelo commette un altro errore (invasione) che gli costa il posto per Chiapello con Vibo che torna a +5 sul 15-20. Sulla partita cala il sipario: battuta da urlo di Buchegger per lo slash di Tallone che firma anche il set ball (24-18). Chiapello ne annulla uno, ma la battuta in rete di Parodi dice che si può tornare tutti negli spogliatoi.