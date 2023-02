Volley A2/F: E' Decortes show e il Puma vola! La Lpm Bam Mondovì supera l'Hermaea Olbia per 3-1

Il Puma cala il settebello! La Lpm Bam Mondovì supera al PalaManera l'Hermaea Olbia per 3-1 e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato. Avvio spumeggiante per le Pumine, ordinate in campo e trascinate dagli attacchi vincenti di Clara Decortes e di Valeria Pizzolato. I primi due set scivolano via con le padrone di casa a tratti devastanti contro un Olbia impacciato e poco reattivo in difesa.

Dal terzo set le ragazze di Guadalupi escono dal guscio, conquistano il set e provano a dare un senso diverso alla trasferta in terra piemontese. Nel quarto set si combatte con maggiore equilibrio, ma alla fine il Puma riesce a chiudere parziale e match. Un plauso speciale va a Clara Decortes, protagonista assoluta del match e autrice di ben 29 punti. Da segnalare che mercoledì la Lpm tornerà in campo per affrontare l'Itas Trentino nel recupero della 4^ giornata di ritorno della regular season.

PRIMO SET: partono bene le pumine, che dopo l'ace di Clara Decortes si portano sul 3-1. Ancora un ace, questa volta di Marika Longobardi e per la Lpm i punti di vantaggio salgono a 4. Coach Guadalupi non è contento della partenza delle sue ragazze e sul 9-4 chiama il primo time-out dell'incontro. Il servizio delle Pumine continua a mettere in seria difficoltà la ricezione della formazione sarda. Break per le ospiti, con Schirò brava a mettere a segno 3 ace di fila. Punteggio di 10-8. Clara Decortes è in giornata e scarica a terra il punto del 13-8. Nuovo time-out per Olbia sul 14-8. Le padrone di casa continuano a spingere e si arriva così sul 20-11. La superiorità delle padrone di casa è schiacciante e sul 23-13 il vantaggio sale a +10. Poco dopo la Lpm chiude a proprio favore il primo set sul 25-16.

SECONDO SET: partenza sprint per le Pumine, avanti 3-0. Time out chiesto da coach Guadalupi sull'8-3. Nuovo break per le padrone di casa, che con Marika Longobardi al servizio trovano un filotto di punti e si portano sull'11-3. Ancora un time-out chiesto dalla panchina dell'Olbia sul 13-4. Il Puma è un treno in corsa, mentre l'Olbia continua a palesare troppe difficoltà. Il vantaggio monregalese sale a +12 sul punteggio di 17-5. Break per la formazione ospite, che riesce quanto meno a rendere meno pesante lo score. Sul 24-13 arrivano undici set-point per le Pumine. Al terzo tentativo arriva la conclusione chirurgica di Clara Decortes che fissa il punteggio sul 25-15.

TERZO SET: ace per Diagne e ospiti sull'1-2. Sarde in campo con un piglio diverso. L'Hermaea aumenta il vantaggio e si porta sul 2-6. Time out chiesto dalla panchina monregalese sul punteggio di 3-8. Le padrone di casa continuano a commettere errori evitabili. Nuovo time-out chiesto da Solforati sul 6-14. Al rientro in campo la Lpm trova tre punti di fila. Punteggio di 10-15. Ace di Alessandra Colzi. Sul 12-15 coach Guadalupi preferisce fermare il gioco e chiamare il time-out. Nuovo break per l'Hermaea, avanti 14-20. Time out chiesto da coach Guadalupi sul 21-24. Poco dopo la formazione ospite trova la zampata vincente con Kristiine Miilen, che fissa il punteggio sul 22-25.

QUARTO SET: Olbia sullo 0-2. Le Pumine reagiscono e ritrovano la parità. Ace di Decortes e vantaggio Lpm. Si continua lottare punto a punto. Si arriva così sul 10-10. La Lpm prova a prendere le distanze. Sul 14-11 coach Guadalupi chiama il time-out. Le pumine volano sul 20-15. Nuovo time-out chiesto dalla panchina sarda. Le ospiti non mollano e sul 20-18 Solforati ferma il gioco e chiama il time-out. Olbia trova la parità sul 20-20. Arrivano due match-point per le pumine sul 24-22. Le ospiti annullano le due chance, tra le proteste della Lpm per un presunto punto regolare non assegnato alle pumine. Si va avanti ai vantaggi. L'ace di Laura Grigolo chiude set e match sul 28-26.