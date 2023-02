Troppi insulti dai tifosi di casa agli avversari sugli spalti della partita di calcio

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

Sono una mamma che ieri (sabato 18 febbraio) ha assistito ad una partita di calcio tra ragazzi già abbastanza grandi, in un Comune che dista circa un'ora di macchina da Cuneo.

Premetto che non sono una sportiva né tantomeno una tifosa e forse proprio per questo posso permettermi di giudicare, quanto ho visto e sentito, da persona comune.

Durante la partita i tifosi della squadra che giocava in casa, hanno sempre inveito contro gli avversari, che tra l'altro stavano perdendo. Ad urlare non erano solo ragazzi ma anche genitori; sinceramente io come adulta e come mamma, mi sono vergognata di essere lì e mi sono chiesta come si può insultare a titolo gratuito giovani che potevano essere loro figli, amici o addirittura loro stessi, visto che alcuni erano giocatori infortunati.

Io credo che il calcio, così come lo sport in generale, dovrebbe essere un divertimento e non un momento di delirio o di sfogo per la propria rabbia o frustrazione. Un momento di unione tra giocatori di provenienze diverse dal quale potrebbero nascere anche amicizie..

Non mi sento vecchia nè tantomeno fuori di testa a dire queste cose, penso invece che tutto possa partire anche da questi momenti per sperare in un mondo migliore. Ecco il perché di questo articolo: insegniamo ai nostri figli l'educazione e soprattutto impariamo da chi è ancora capace a divertirsi in modo civile.

Termino ringraziando tutti gli allenatori che credono nelle potenzialità dei giovani e vivono il calcio come divertimento.

Lettera firmata