A Neive Borgonuovo area giochi, sgambamento cani e la novità del mercatino dell'antiquariato

Da marzo a dicembre, ogni prima domenica del mese, in piazza Garibaldi a Neive Borgonuovo, diventeranno protagonisti i banchetti dell’antiquariato.

“Cose di altri tempi…”, così si è pensato di intitolare questo mercatino che animerà il paese, indirizzato soprattutto a chi ama gli oggetti “vintage” che hanno caratterizzato i decenni passati. Un tempo che non c’è più nel loro uso quotidiano, ma che può tornare, grazie alla passione di persone che amano legare il passato al presente grazie ad un suppellettile, ad un utensile, ad un apparecchio.



Il Comune di Neive lasci così spazio a questo evento che può diventare un appuntamento fisso ogni inizio mese per un 2023 nel segno del fascino di una volta.

Il mercatino d’antiquariato viene proposto dalla Cuneo Manifestazioni che organizza fiere e mercatini di antiquariato, collezionismo, artigianato e di prodotti enogastronomici caratteristici. Questa realtà ormai da diversi anni opera nel settore, in particolare nella provincia di Cuneo, e sta sviluppando mercatini anche nel Savonese e nell’Astigiano.



«Dopo il periodo di fermo per il Covid19 - dichiara la sindaca Annalisa Ghella - stiamo cercando di ripartire a livello di appuntamenti dedicati all’aggregazione della comunità, e l’attenzione è rivolta soprattutto alla zona di Neive Borgonuovo. Dopo aver riconfermato il mercatino dell’artigianato a Neive capoluogo, abbiamo pensato anche a quello dell’antiquariato, e, come location, abbiamo scelto Neive Borgonuovo, una parte del paese dove, nel 2023, vogliamo portare avanti il progetto di riqualificazione.

Ora speriamo che questo mercatino a scadenza mensile potrà diventare occasione per trovare qualcosa di curioso.

Sempre a Borgonuovo a settembre ci saranno due giornate dedicate all’ “Art street food” con un concerto serale, giochi in legno con attività per giovani e per adulti».



E le migliorie di questa zona si vedono anche a livello di opere pubbliche: «La nostra attenzione per Neive Borgonuovo è anche rivolta alla riqualificazione urbana: proseguono i lavori per la realizzazione dell’area di sgambamento cani, in collaborazione con la ditta Agras alimenti cani e gatti, e dei nuovi giochi per bambini presso il centro sportivo e il giardino di corso Giolitti. Questi lavori vengono fatti sempre in chiave sociale, per migliorare l’unione tra gli abitanti della zona, e per creare in futuro momenti comunitari» conclude la sindaca.