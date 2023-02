Al "Magda Olivero" di Saluzzo in scena “Le prénom (cena tra amici)”

Con “Le prénom (cena tra amici)”, venerdì 3 marzo alle ore 21, prosegue la stagione teatrale organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj Aps, arrivata già al sesto appuntamento in abbonamento sul cartellone. “Le prénom”, di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, è una commedia graffiante con risvolti grotteschi che mette a nudo ciò che spesso si cela dietro al muro delle formalità. Siamo a Parigi, oggi. Cinque persone appartenenti alla media borghesia stanno per vivere una serata come tante altre. Vincent e Anna stanno per diventare genitori per la prima volta e vengono invitati, insieme a Claude, a una tranquilla cena in famiglia a casa di Élisabeth e Pierre. Quella sera, però, accade qualcosa di inatteso: quando la giovane coppia rivela il nome che vuole dare al bambino, tutto si frantuma. La discussione degenera investendo valori e scelte personali. Tra sorprese e battaglie private che non escludono nessuno, si svela il ritratto di una famiglia allo sbando. Tutti e cinque fanno i conti con i propri segreti e i propri difetti che porta ad un finale aperto e “riparatore”.

Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière la definiscono “una commedia che è insieme individuale e universale, che muove da uno spunto un po’ folle (il nome da dare a un figlio) e che diventa il ritratto della nostra generazione". Calcheranno il palcoscenico Agnese Mercati, Federico Palumeri, Alessandro Cassutti, Lorenzo De Iacovo, Giulia Cerruti

Il costo del biglietto è di €20, ridotto a €18 (per Over 65, Possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Abbonati alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, Soci Arci) e ridotto a €15 per Under 26. I biglietti sono acquistabili al link: https://www.mailticket.it/spettacolo/21901/le-pr%c3%a9nom o in biglietteria la sera dell’evento. I biglietti sono acquistabili anche con Carta Docente e 18App.

Informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it

Venerdì 3 marzo 2023 ore 21 - in abbonamento

LE PRENOM

(cena tra amici)

di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière

con Agnese Mercati, Federico Palumeri, Alessandro Cassutti, Lorenzo De Iacovo, Giulia Cerruti

voce fuori campo Matilda Leone

elementi di scena Maurizio Fò

assistenza tecnica Chiara Bosco

foto di scena Stefano Roggero

produzione Crack24 / Doppeltraum Teatro