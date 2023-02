Nuovi vertici per l'Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco: la presidenza a Giovanna Quaglia, vice l'albese Rossetto

Si è tenuta lo scorso 16 febbraio presso la Sala del Consiglio della Provincia di Asti l'assemblea pubblica di tutti i soci dell'Associazione per il Patrimonio Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. All'assemblea hanno preso parte il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, che si è fatto portavoce del saluto del governatore Alberto Cirio, e il presidente della Provincia di Asti e sindaco della città dell'Alfieri, Maurizio Rasero.

Il primo punto dell'ordine del giorno ha visto la ratifica della modifica dello statuto dell'Associazione secondo quanto già approvato un anno fa dalla Regione Piemonte, dai 111 Comuni soci, dai soci privati e dalle associazioni di categoria che partecipano alla compagine sociale.

La modifica oggetto di validazione prevedeva, a otto anni dall'approvazione dello statuto, la modifica del Consiglio d'Amministrazione di cui faranno parte - su indicazione dei soci fondatori - un rappresentante ciascuno per le province di Cuneo, Asti e Alessandria oltre a un membro indicato dalla Regione Piemonte, che ha indicato l'avvocato albese Giuseppe Rossetto, già presente nel Cda. Per l'ingresso in Cda è stato indicato anche l'ex presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi. La Provincia di Cuneo ha indicato il sindaco di Novello e presidente dell'Unione Colline di Langa e del Barolo Roberto Passone; la Provincia di Alessandria ha indicato il past president dell'Associazione Gianfranco Comaschi mentre la Provincia di Asti ha indicato all'assemblea il profilo di Giovanna Quaglia, assessore regionale al Bilancio e successivamente all'Urbanistica dal 2009 al 2014.

L'assemblea ordinaria ha accolto in modo unanime la proposta di modifica dello statuto e le indicazioni espresse relativamente alla composizione del Cda, mentre l'assemblea straordinaria ha provveduto alla nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

Alla presidenza dell'associazione è stata nominata la dottoressa Giovanna Quaglia che ha ringraziato l'assemblea, auspicando di iniziare un lungo e proficuo lavoro in collaborazione e armonia. Alla vicepresidenza dell'associazione è stato nominato l'avvocato albese Giuseppe Rossetto, già colonna portante del Cda di cui entrano a far parte Gianfranco Baldi, Roberto Passone e Gianfranco Comaschi. Su indicazione del presidente è stato confermato nel ruolo di revisore dei conti il dottor Alfredo Poletti.

Successivamente l'assemblea dei soci dell'Associazione ha provveduto alla ratifica del bilancio consuntivo 2021, che si è chiuso con 230mila euro di entrate a fronte di 227mila euro di uscite con un saldo positivo di 3mila euro.

Ai dati del conto economico corrisponde un'attività importante svolta a livello nazionale e in collaborazione su progetti condivisi con il Ministero della Cultura e con la Consulta delle fondazioni bancarie di Piemonte e Liguria.

Il nuovo consiglio di amministrazione sarà convocato entro 15 giorni dallo svolgimento dell'assemblea dei soci.