Bra, il Comune al lavoro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi

Il Comune di Bra è al lavoro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. L’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa spiega: "Dall’inizio dell’anno, stiamo cercando di affidare alcuni interventi relativi al piano asfaltature, che comprende sia strade che marciapiedi. Tra le prime strada Gerbido, per la sostituzione delle tubature, un pezzo di via Cuneo, dalla rotonda di via Rosselli verso Roreto, e un pezzo di via Fossano a Pollenzo. Altre operazioni riguardano il ripristino dei sottoservizi con Tecnoedil, nella rotonda di via Cuneo e in viale Risorgimento. Per i secondi, si adopererà in alcune zone intorno a piazza Roma e in altre più distribuite nel centro storico e in via Cavour. Si tratta di interventi più puntuali, utili a mettere a posto alcune situazioni che si sono venute a creare col passare del tempo. Abbiamo già sistemato alcuni marciapiedi in via Gabotto e le sedute intorno agli alberi di piazza XX Settembre".

A breve inoltre usciranno i risultati delle gare riguardanti gli interventi legati ai fondi del Pnrr. Tra questi, quelli relativi al Palazzo Garrone e all’ex mattatoio stanno per essere appaltati, mentre quelli in via Vittorio Emanuele sono stati da poco affidati. Si sta invece procedendo con la progettazione dell’ampliamento dell’asilo nido.

In conclusione, l’assessore tiene a sottolineare: "Questi interventi, importanti anche dal punto di vista economico, stanno assorbendo molte energie dell’ufficio tecnico che se ne occupa. Per questo motivo, le altre operazioni più di ‘contorno’ sono maggiormente ridotte rispetto agli anni passati. Nonostante ciò, tanti altri piccoli appalti stanno andando avanti. Tra questi, segnalo che a breve affideremo il progetto relativo ai giardini della Rocca, per la sistemazione dell’ingresso e la realizzazione dell’area giochi".