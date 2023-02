Confartigianato Fossano organizza una serata informativa sulla “legge di bilancio 2023”

Nell’ambito delle serate informative che Confartigianato organizza per aggiornare i propri associati sulle novità legislative inerenti la gestione delle proprie attività, la zona di Fossano su iniziativa del Presidente Comm. Clemente Malvino coadiuvato dai suoi collaboratori, ha organizzato per giovedì 23 febbraio alle 20,30 presso gli uffici di via Lancimano 4, Fossano, un incontro a cui sono invitati tutti gli artigiani, in cui verranno discusse alcune tematiche di particolare interesse, pertinenti alla Legge di bilancio 2023.

Relatore il dottor Diego Mozzali responsabile provinciale dell’ufficio fiscale di Confartigianato che illustrerà determinati argomenti relativi alla legge di stabilità promulgata a inizio anno dal Governo Meloni:

Si segnalano alcuni degli argomenti che verranno trattati:

- stanziamenti per interventi di riduzione del cuneo fiscale: confermando il taglio dei contributi al lavoro dipendente al 3% per i redditi fino a 25 mila euro al 2% per i redditi fino a 35 mila,

- pensioni: modifica della rivalutazione delle pensioni con rafforzamento degli assegni piu bassi ; -proroga per Opzione donna con modifiche restrittive ,aumento pensioni minime a 597 euro per gli over 75, nuova Quota 103 (41 anni di contributi + 62 di età) con bonus per chi resta al lavoro -la proroga dell'APE sociale

- aumento dell’assegno unico per le famiglie nel 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno di vita del bambino (fino a tre anni per le famiglie con 3 o più figli , sale a 150 euro la maggiorazione per le famiglie numerose e va a regime l'equiparazione degli assegni per figli disabili maggiorenni

- proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani,

- estensione della flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva:

- Tassa sugli extraprofitti: seguirà il regolamento comunitario e andrà a tassare gli utili delle società energetiche e non più il fatturato Iva.

- Soglia di utilizzo del contante aumentata a 5000 euro

- Tassa piatta incrementale: si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti.

- Riapertura rivalutazione partecipazioni e terreni

- agevolazioni per l'assegnazione dei beni ai soci

- l’assegnazione degli immobili ai soci e la eventuale rivalutazione delle quote di partecipazione nelle società

Il Rag. Giuseppe Berardo inoltre aggiornerà la platea sulla nuova normativa in vigore dal primo gennaio 2023 sull’obbligo di avere sugli imballaggi dei prodotti, la nuova etichettatura ambientale pensata per facilitare lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata.

Il consiglio direttivo di Confartigianato Fossano rivolge l’invito di partecipazione a tutti gli artigiani,e li aspetta giovedì 23 febbraio con inizio alle ore 20,30 presso la propria sede di Fossano sita in via Lancimano, 4.