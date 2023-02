Cossano Belbo, dopo i lavori riaperta la Provinciale 592. Ora si prosegue su piazza Calleri

Chiusa ai primi di dicembre del 2022 per poter realizzare la nuova condotta del Rio Santa Maria, la Strada Provinciale 592 è stata riaperta sabato scorso a tempo di record.

Il traffico veicolare era stato deviato con un percorso incanalato sulla piazza Balbo antistante il municipio. I lavori prevedevano la demolizione del vecchio tunnel, l'individuazione di tutti i servizi delle utenze che attraversavano il tracciato del nuovo tunnel, la nuova costruzione e infine la chiusura degli scavi con la riapertura al traffico regolare sul vecchio tracciato.

Fin dai primi scavi sono state riscontrate numerose difficoltà legate soprattutto alle varie utenze: acquedotto, fogne, gas, luci pubbliche, luci di rete, vari tracciati delle condotte della nuova fibra, ecc.

"Un lavoro certosino, realizzato grazie anche alla grande maestria degli operai della Boggeri Spa, appaltatrice dei lavori di ampliamento del tunnel", dice l'Amministrazione comunale, che ha seguito quotidianamente il progredire dei lavori, si complimenta con la ditta esecutrice e con ingegner Massimo Reggio, direttore dei lavori, coi tecnici della Provincia di Cuneo nelle persone del geometra Eandi e del capo cantoniere Luca Castagnole, per la loro disponibilità, coi tecnici della Sisi, attuale gestore delle utenze idriche e fognarie, per la fornitura del materiale, ma anche con il personale comunale per la supervisione generale.

I lavori adesso proseguono sulla piazza Calleri e poi con l'ultimo lotto sul campo di pallone elastico adiacente fino all'intersecazione con le condotte provenienti dalle colline laterali.

Notizie positive anche sul fronte dei finanziamenti, dopo i 90.000 euro arrivati dalla Regione Piemonte per il completamento dell'opera come da progetto iniziale; adesso altri 85.000 dal Ministero degli Interni per l'ampliamento dell'imbocco del Rio Santa Maria, all'ingresso a monte del tunnel, lavori che permetteranno di migliorare la capienza della portata della condotta, in caso di forti piogge.

Ad aprile si conta di rifare il manto stradale su tutta la piazza Balbo con relativi nuovi parcheggi secondo le indicazioni del Codice della Strada.

Il sindaco Mauro Noè conta di concludere i vari lavori prima della fine del suo terzo mandato, previsto nella tarda primavera, quando i cittadini di Cossano Belbo andranno alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino.