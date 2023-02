Dogliani, Osvaldo Boggione riconfermato presidente della Filarmonica "Il Risveglio"

Venerdì 17 febbraio presso la sede sociale si è tenuta l’assemblea dei soci con all’ordine del giorno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2023-2025 della Società Filarmonica "Il Risveglio" di Dogliani.

Dalle votazioni è scaturita la piena riconferma per il presidente uscente Osvaldo Boggione ed un parziale rinnovamento del Direttivo che risulta così composto: Mittone Gianluca (vicepresidente), Diano Daniele, Ferreri Gianluigi, Stirano Maurizio, Bongioanni Michele, Devalle Gabriele, Viglione Francesca e Caraglio Gianfranco,

Il Presidente, dopo aver ringraziato tutti i musici per la fiducia accordata e ripercorso i traguardi raggiunti in questo difficile triennio segnato dall’emergenza Covid, in particolare il buon risultato ottenuto al Concorso Interbandistico di Bannio-Anzino e la ricostituzione della banda giovanile diretta dallo stesso presidente, ha assicurato che si continuerà ad operare per un'ulteriore crescita culturale ed organizzativa, senza perdere di vista l'aspetto amatoriale e sociale del sodalizio.

Intanto la banda musicale doglianese, sotto la guida del riconfermato Valerio Semprevivo, sta preparando il nuovo programma in vista del concerto di Pasqua del 1° aprile che la vedrà esibirsi insieme al Coro del Liceo Musicale di Alba diretto da Sergio Daniele e dei diversi concerti successivi già fissati, tra cui spicca quello di San Paolo, che vedrà la partecipazione in qualità di direttore ospite del M° Stefano Gatta.

Per ulteriori informazioni sull’attività della banda doglianese consultare il sito internet www.Ilrisveglio.it e l’omonima pagina Facebook.