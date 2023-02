Emozioni a San Michele Mondovì per la visita pastorale del vescovo [FOTO]

La visita pastorale del Vescovo di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli, ha toccato i paesi della bassa Valle Corsaglia: Monasterolo Casotto, Torre Mondovì e San Michele.

Sabato ha incontrato l'amministrazione di Monasterolo, dopo una preghiera al cimitero molto partecipata, a seguire si è recato all'oratorio di San Michele per incontrare le numerose associazioni presenti sul territorio e infine, ha presieduto la celebrazione eucaristica a San Paolo.

Ieri, domenica 19 febbraio, dopo la celebrazione a Torre Mondovì, in frazione Roatta, il vescovo ha raggiunto la comunità di San Michele Mondovì per incotrare i giovani dell'unità pastorale e celebrare la Santa Messa con il parroco don Marco Giordanengo.

Tanti gli spunti di riflessione emersi nel corso dell'omelia, dalle nascite in calo alla diminuzione delle vocazioni.

La chiesa era gremita di fedeli, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale e di tutte le associazioni del pase con i gagliardetti.

"È stato un momento di Grazia e di Fraternità tangibile con il simbolo vivente della Comunione ecclesiale. - afferma don Marco Giordanengo - È stato un momento che confido saprà dare ulteriore slancio alle proposte pastorali unitarie. Prego che La gioia di riconoscersi parte di una famiglia sotto un unico pastore possa accompagnare il nostro cammino. Un cammino con lo sguardo fisso all'Unico Maestro e che riprenderà seguendo le tappe del Sinodo 2021-23!. ".

Al temine della Messa il vescovo è stato accolto in municipio dal sindaco, Domenico Michelotti che, in con un discorso, ha fatto il punto sulle difficoltà che si trovano ad affrontare i piccoli comuni a causa della burocrazia, delle consguenze della pandemia e soprattutto sull'importanza della presenza delle parrocchie.

"Quando ero bambino, - ha ricordato il primo cittadino - alla guida della Parrocchia c'erano più figure, dal parroco al curato, oltre al parroco della vicina parrocchia di San Paolo, col trascorrere del tempo tanto è cambiato, il calo di vocazioni, le difficoltà nel recepire guide spirituali sono aumentate, ora abbiamo due bravissimi parroci che si dividono su molte più parrocchie, missione non facile riuscire a ricoprire questo incarico su un territorio così vasto, ma si stanno dimostrando attivi e presenti in ogni luogo. Eccellenza siamo tutti qui per Lei, ma desideriamo soprattutto essere con Lei, per favorire il bene della nostra Comunità, dando tutta la nostra disponibilità e collaborazione."

"La visita Pastorale - conclude il sindaco Michelotti - per le Comunità di San Michele e San Paolo rimarrà nei nostri cuori per lungo tempo, trasmettendo uno spunto di riflessione per un cammino di fede insieme. È stato un grande onore per me aver potuto ricevere Sua Eccellenza il Vescovo in sala Consiliare, ringrazio tutta la Popolazione per aver partecipato in maniera così numerosa e calorosa creando un bel clima di fraternità. Ci tengo molto a ringraziare i nostri due bravi Parroci e tutti coloro che in vari modi hanno collaborato per l'organizzazione dell'evento."

La visita pastorale si è poi conclusa con un momento di raccogliemento e preghiera presso il cimitero di San Michele.