Guerra in Ucraina, un anno dopo: anche Bra si mobilita per la pace

Il popolo della pace scenderà in piazza per dire «Stop alla guerra» sabato 25 febbraio, dalle ore 17 alle ore 18, in via Cavour (lato chiesa ortodossa di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto), in collaborazione con la Scuola di pace, perché si giunga velocemente ad una risoluzione di questo terribile conflitto che troppa sofferenza, morte e distruzione ha già provocato.

Un ulteriore modo per raccogliere l’appello di papa Francesco, contenuto nell’introduzione al libro “Un’enciclica sulla pace in Ucraina” (Edizioni Terra Santa): «Non dobbiamo permettere che il nostro cuore e la nostra mente si anestetizzino davanti al ripetersi di questi gravissimi orrori contro Dio e contro l’uomo. Non dobbiamo, per nessuna ragione al mondo, assuefarci davanti a tutto ciò, quasi dando per scontata questa terza guerra mondiale a pezzi che è drammaticamente diventata, sotto i nostri occhi, una terza guerra mondiale totale. Preghiamo per la pace! Lavoriamo per la pace! Certi che il Signore Gesù, Principe della pace, donerà all’Ucraina e al mondo intero, specialmente dove persistono ancora tanti focolai di guerra, l’alba del mattino di Pasqua».