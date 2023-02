Il Lions Club Mondovì Monregalese e i Service per i giovani e per Sport In

l Lions Club Mondovì Monregalese ha dedicato il meeting di febbraio ai giovani, con l'assegnazione di due Service: il contributo annuale per i giovani Leo e un sostegno a favore dell'associazione Sport IN, rappresentata dalle educatrici Marta Gregorio e Laura Fasciani.

Il presidente Sergio Zavattero ha evidenziato che la finalità di questo service è aiutare ragazze e ragazzi, e le relative famiglie, in modo che questi possano partecipare ad attività sportive di inclusione. Presente l'assessore allo sport Alessandro Terreno che ha sottolineato come sia importate una collaborazione ed un supporto a questo progetto, per far sì che anche in futuro possa continuare.