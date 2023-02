Ivano Martinetti (5S), sull'assemblea Acsr: "Opera insostenibile. Sorprendono voltafaccia e spaccature"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera del consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Ivano Martinetti, che commenta il risultato dell'assemblea Acsr e la decisione di accogliere il finanziamento PNRR per la realizzazione del biodigestore di Borgo San Dalmazzo.



***



Biodigestore di Borgo San Dalmazzo, colpiscono le giravolte della sindaca Manassero e le spaccature interne al Partito Democratico. Da una parte la prima cittadina, dopo aver annunciato l'intenzione di seguire gli orientamenti che sarebbero emersi dal Consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo, ha fatto l'esatto opposto dando il via libera al progetto insieme alla propria maggioranza.



Dall'altra il PD non si smentisce mai, riuscendo a dire e fare tutto ed il contrario di tutto. Favorevole al progetto a Cuneo, contrario ad appena una manciata di chilometri dal capoluogo.



Da parte nostra vogliamo esprimere una posizione netta di contrarietà al progetto. Manca totalmente una programmazione a monte, rendendo l'opera completamente sconnessa dal territorio, con la necessità evidente di acquisire in futuro rifiuti da altre zone, nel resto del Piemonte e probabilmente anche da fuori regione.