La scuola parentale "Nasi all’insù" di Roreto di Cherasco in SmartBus per un giorno

Quindici tappe in cinque regioni per diffondere consapevolezza sul rischio cyber fra i ragazzi delle scuole. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’associazione no profit Parole O_Stili e patrocinata dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, con la firma del Manifesto della Comunicazione non ostile e Huawei Italia.

Lo scorso 10 febbraio il tour dello SmartBus di Huawei è arrivato anche a Settimo Torinese, snocciolando dati importanti. Solo poco più della metà degli italiani adotta delle misure di sicurezza, per esempio limitando la diffusione di dati personali e, soprattutto, evitando di condividere le proprie foto. In particolare, sono i ragazzi più giovani a non avere una reale percezione del pericolo di diffondere le proprie immagini sui social network.

All’appuntamento c’erano anche 12 allievi della Scuola Parentale Nasi All’Insù di Roreto di Cherasco, che hanno approfondito il tema della violenza delle parole in rete. Il bus è a tutti gli effetti un’aula interattiva mobile attrezzata con numerosi tablet, attraverso i quali è stato possibile testare le proprie competenze digitali.

Come ci spiegano le insegnanti della scuola cheraschese, «SmartBus ospita al mattino gli alunni delle scuole secondarie di primo grado mentre, al pomeriggio, è aperto a tutta la cittadinanza per imparare a navigare online con la stessa cautela che utilizzeremmo nella vita reale». Entusiasti gli studenti: «La nostra esperienza all’interno dello SmartBus è durata circa un’ora, siamo stati guidati da una professionista esperta, in un breve viaggio digitale per aumentare la consapevolezza sul tema».