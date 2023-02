Mercoledì delle Ceneri a Bra: gli orari delle celebrazioni e dei riti penitenziali

Mercoledì 22 febbraio la chiesa braidese inizia la Quaresima con l’imposizione delle Ceneri. Questo è il calcolo antico e originario, quando cioè la Chiesa “imitava” i quaranta giorni passati da Gesù nel deserto con altrettanti giorni di penitenza in preparazione alla Pasqua.

In attesa del giorno in cui si celebrerà la risurrezione di Cristo, l’Unità Pastorale 50 (Bra, Bandito, Sanfrè) ha messo a punto un intenso programma religioso. Di seguito l’orario delle celebrazioni nelle parrocchie e nelle chiese delle congregazioni religiose presenti in città.

Convento Santa Maria degli Angeli (Fratini): ore 7.00 e 8.00 Sante Messe con imposizione delle Ceneri;

Sant’Antonino Martire: ore 8.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri;

Monastero delle Clarisse: ore 18 Santa Messa con imposizione delle Ceneri;

Salesiani: ore 18 Santa Messa con imposizione delle Ceneri;

San Giovanni Battista: ore 18.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri;

Assunzione Maria Vergine (Bandito): ore 19 liturgia con imposizione delle Ceneri;

Sant’Andrea Apostolo: ore 20.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri;

Pietro e Paolo (Sanfrè): ore 17.30 per ragazzi - ore 20.45 per adulti Santa Messa con imposizione delle Ceneri;

Madonna dei Fiori: ore 8 (Santuario antico) e 17.30 (Santuario nuovo) Santa Messa con imposizione delle Ceneri.

Al fine di valorizzare in senso concreto la pratica del digiuno, a cui i cristiani sono chiamati nel giorno delle Ceneri, in quello del Venerdì Santo e dell’astinenza nei Venerdì di Quaresima, si ricorda l’iniziativa di colletta alimentare attraverso il cesto della condivisione, presente in tutte le chiese parrocchiali. Le offerte e gli alimenti non deperibili che saranno raccolti verranno devoluti all’Emporio della Solidarietà (via Vittorio Emanuele II, 107), al fine di soddisfare i bisogni di persone e famiglie in difficoltà.

La Chiesa italiana ha inoltre indetto una colletta nazionale in tutte le chiese (V di Quaresima) come segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate di Turchia e Siria.

Dinanzi a tale immane tragedia, pur consapevoli delle emergenze sociali presenti sui nostri territori, non si può rimanere inermi e serve far arrivare la nostra vicinanza a chi è stato colpito da questo catastrofico sisma.