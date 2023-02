Mezzo pesante perde gasolio sulla Statale 231 a Bra, viabilità ripristinata

Dopo circa due ore di parziale interruzione della circolazione stradale è stato completamente riaperto al traffico alle 18 di oggi (lunedì 20 febbraio) il tratto della Strada Statale 231 in uscita da Bra, in corrispondenza della salita degli Orti.

La viabilità era stata sospesa in uscita dalla città a partire dalle ore 16 per l'esigenza di ripulire il manto stradale, che per circa 600 metri era stato reso viscido e scivoloso a causa del gasolio rilasciato sull'asfalto da un mezzo pesante in transito.

Intervenuta sul posto, la Polizia Locale di Bra ne aveva così disposto la parziale chiusura, necessaria a consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza da parte dei tecnici dell'Anas, competente sull'arteria.

In corso gli accertamenti per verificare la dinamica dell'accaduto e identificare il mezzo responsabile della perdita di liquido.