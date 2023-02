Peste suina africana, allevatori in allarme: in Granda a rischio chiusura decine di aziende

“La peste suina potrebbe essere il colpo di grazia per tanti allevatori che dopo anni di difficoltà non hanno più le forze economiche e lavorative per affrontare un’emergenza che dura ormai da più di un anno”.

Vuole essere un grido di allarme, quello lanciato da Giovanni Gatti - sindaco di Moretta - che conosce bene le problematiche del comparto, essendo un allevatore di suini.

“Ritengo sia sbagliato parlare di una crisi del settore - prosegue Gatti - perché intorno all’allevamento vero e proprio, c’è un indotto enorme, un’economia importante che rischia il tracollo. Spesso dimentichiamo che la maggior parte dei nostri animali vengono utilizzati per il prosciutto crudo di Parma e il San Daniele. Se ci fermiamo noi, si blocca un’economia intera di un territorio molto vasto, per una perdita incalcolabile. Senza contare l’impatto negativo che una situazione simile può avere sul consumatore”.

Nel Cuneese ci sono 900 allevatori, per un totale di suini che supera il milione e 300mila capi e la maggior parte alimentano il mercato dei consorzi San Daniele e Parma. Numeri da capogiro, per un settore che da oltre un anno - per colpa della peste - perde sui 20milioni di euro al mese.

A patire maggiormente sono gli allevamenti con meno capi, come precisa Gatti: “In questi ultimi anni, tra pandemia e cambiamenti dei gusti alimentari, ci sono già state delle riduzioni significative. Il nostro è un settore molto controllato, dove sempre di più si punta sul benessere animale, che si traduce anche in una scelta alimentare più sana per chi gusta i nostri prodotti”.



“Puntare su procedure di tutela e prevenzione - prosegue Gatti - è importante, così come la ricerca e lo smaltimento delle carcasse e l’istallazione delle reti per delimitare le aree a rischio, ma l’azione principale resta l’abbattimento dei capi infetti o anche solo sospetti. Solo così possiamo eliminare alla radice il problema. Forse l’arrivo di un clima più temperato giocherà a nostro favore ma non bisogna abbassare la guardia”.

Poteva essere un semplice incidente, quella carcassa di cinghiale ritrovata il 6 gennaio dell’anno scorso ad Ovada, in provincia di Alessandria, ai margini di una massicciata ferroviaria. Così non è stato: il suo ritrovamento ha segnato l'inizio di una nuova emergenza sanitaria in Italia, il cui nome fa paura: peste suina africana. In realtà, per l'uomo, non sussiste alcun rischio ma un intero comprato ed il suo indotto, rischiano molto.