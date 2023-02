Racconigi, la cooperativa Nuova Neuro ha acquistato i locali per dar vita al progetto Baricentro

Giovedì 9 Febbraio 2023, la Cooperativa di comunità Nuova Neuro è ufficialmente diventata proprietaria dei locali dell’ex bar Commercio in Piazza Vittorio Emanuele II, in cui sorgerà il progetto Baricentro. Attualmente, la cooperativa sta aspettando le autorizzazioni della sovrintendenza e dell’ufficio comunale per iniziare i lavori che dovrebbero terminare entro la fine dell’estate, seguiti dall’apertura ufficiale della Caffetteria Sociale. Ideato nel 2020 da un gruppo di giovani racconigesi grazie all’appoggio degli storici rappresentanti della Cooperativa, Baricentro è un progetto ambizioso, che si fa promotore della valorizzazione della città e dei suoi cittadini in tutti i suoi aspetti.

L’obiettivo è quello di creare una Casa della Comunità̀, uno spazio di incontro e di condivisione che possa diventare una realtà̀dedicata ai singoli, alle famiglie, alle associazioni e alla comunità̀ tutta. Baricentro cercherà̀ di soddisfare le esigenze lavorative dei cittadini racconigesi cercando di creare più sinergie possibili. Il locale sarà composto non solo da una caffetteria sociale che mira a promuovere percorsi educativi che si nutrono del contesto agricolo del territorio, valorizzandone memorie e saperi, ma anche da sale dedicate al coworking e aula studio, che, in orario serale, potranno trasformarsi in ambienti aperti a corsi di formazione, incontri e riunioni.

Baricentro vuole essere il punto di ritorno all’equilibrio, un laboratorio di comunità̀ in cui grazie all’incontro e alla cooperazione tra cittadini, si svilupperà̀maggior coesione sociale. La Nuova Cooperativa Neuro è orgogliosa di questo traguardo raggiunto anche grazie alla comunità, in quanto ¼ del prezzo totale del locale è stato coperto dagli investimenti dei soci sovventori che hanno creduto e credono tuttora nel progetto di comunità che si sta promuovendo.