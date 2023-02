Settimana del banco farmaceutico, numeri record per il Monregalese [FOTO]

Si è rinnovato anche per il 2023 l'impegno delle farmacie e dei farmacisti italiani al fianco del Banco Farmaceutico, che quest’anno ha contato circa 5.000 farmacie e più di 22.000 volontari coinvolti a livello nazionale, al fine di aiutare le persone e le famiglie che non hanno la possibilità di acquistare i medicinali.

Nel corso degli anni la progressiva crescita dei farmaci raccolti ha permesso al Banco Farmaceutico di fornire una risposta adeguata e puntuale al bisogno degli enti caritativi, arrivando a coprire quasi tutte le categorie dei prodotti “da banco” più comuni, aiutando in Italia oltre 470.000 persone, assistite dai 1.859 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico, per oltre il 61% italiane e oltre il 21% bambini e 20% anziani, in un campo dove la povertà sanitaria non conosce sesso, età o etnia.

L’iniziativa, partita nel 2000, in ventidue anni ha raccolto oltre 6.000.000 di farmaci, per circa 35 milioni di Euro di valore economico. Nella scorsa edizione del 2022, sono state donate circa 469.000 confezioni di prodotti che hanno permesso di soddisfare quasi il 50% delle richieste dei vari enti.

Nell’area monregalese si segnala l’adesione di ben 8 farmacie: Gasco (Mondovì Altipiano), Porta di Breo (Mondovì Breo), Farmacia del Santuario (Vicoforte), Santa Lucia (Villanova Mondovì), Schellino (Dogliani), Andreis (Carrù), Manassero (Carrù), Denina (Frabosa Sottana), dove numerosi gruppi di volontari e associazioni hanno presenziato per informare e coinvolgere la clientela nel donare agli enti caritativi della zona, farmaci “da banco” atti a ogni esigenza, età e condizione fisica.

In tutta la Provincia di Cuneo, durante questa edizione, sono state raccolte un numero record di 7.539 confezioni di farmaci, di cui nella zona Monregalese si contano 954 confezioni.

I prodotti raccolti sono stati distribuiti in zona alle seguenti strutture: Comunità Papa Giovanni XXIII di Farigliano (Mellea) e Mondovì (Borgo tiro a segno), Casa Sacra Famiglia di Sant’Albano Stura (Suor Lidia), Casa di Riposo San Giuseppe di Dogliani.

Ecco alcuni ringraziamenti ricevuti:

“Siamo grati a tutte le persone che hanno donato un farmaco per i nostri ospiti, specialmente i malati, quale segno di evidente generosità ed attenzione. Con serietà, impegno e profonda gratitudine, a nome di tutta la nostra casa presente nel Santuario di Mella di Farigliano, vi vogliamo dire un grande Grazie e assicurare la quotidiana preghiera” (Giona, responsabile comunità Mellea).





Un grazie di cuore giunga a tutti i farmacisti che hanno ospitato l’iniziativa e che hanno versato il loro contributo per supportare l’attività del Banco Farmaceutico (rinunciando a una parte significativa del loro utile), nonché a tutti i volontari e associazioni che hanno collaborato e a gli enti affiliati, che con il loro lavoro quotidiano provvederanno a ridurre la povertà sanitaria nelle nostre zone, ma un grazie sincero giunga soprattutto a tutti i donatori che con generosità hanno offerto un sorriso e un farmaco.

I Volontari, farmacisti e collaboratori del Banco Farmaceutico