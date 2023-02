Abbandonano rifiuti nelle campagne di Guarene, la Polizia Locale li scopre e sanziona

La Polizia Locale di Guarene chiamata a intervenire in una strada interpoderale posta in aperta campagna e utilizzata da numerose persone per le passeggiate nella natura accertava la presenza di un cumulo di rifiuti abbandonati di vario genere dando corso ad indagini e accertamenti sul materiale rinvenuto e, dopo alcune settimane di lavoro, individuava i responsabili dell’abbandono sanzionandoli pesantemente.

I soggetti responsabili, oltre alla sanzione immediatamente pagata, hanno anche dovuto procedere a propria cura e spese alla rimozione e smaltimento dei numerosi rifiuti posti all’interno di sacconi e costituiti da materiale vario non pericoloso sotto la supervisione degli agenti della Locale.

Gli agenti guarenesi dall’inizio dell’anno, nell’ambito del controllo per la tutela ambientale del territorio, hanno eseguito diverse indagini elevando una decina di sanzioni nei confronti di soggetti responsabili di abbandoni minori di rifiuti di vario genere sul territorio di competenza.