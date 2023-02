Autotrasporto persone, Bergesio (Lega): "15 milioni di euro dal Governo per sostenere le aziende"

“L’autotrasporto persone è alle prese con i forti rincari del costo dei carburanti. Con questa misura il Governo aiuta le aziende a far fronte al caro carburante dovuto alla crisi geopolitica internazionale. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per l’attenzione alle esigenze del settore”. Lo dichiara il Senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato.



A partire dalle 12 di oggi è infatti possibile inserire su https://carburantebus2022.consap.it le domande di contributo. L'erogazione dei fondi disponibili, 15 milioni di euro, è stata stabilita con decreto del Mit che ha individuato Consap per la gestione degli adempimenti relativi.



Si tratta di fondi destinati a far fronte al caro carburante dovuto alla crisi geopolitica internazionale e si riferisce agli acquisti, effettuati nel secondo quadrimestre 2022, destinati all'alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale e almeno di classe Euro 5, per imprese dell'autotrasporto esercenti servizi di trasporto persone, non soggette a obblighi di servizio pubblico.



Le domande di contributo, nel limite massimo del 20% della spesa sostenuta, potranno essere inserite in piattaforma fino alle 12 del 13 marzo 2023.



“Il settore dell’autotrasporto di persone e merci riveste importanza strategica nel nostro Paese, ma sta affrontando gravi difficoltà dovute ai rincari eccessivi del carburante. Importante intervenire per essere al fianco delle aziende e sostenerne l’attività”, conclude il Senatore Bergesio.