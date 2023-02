Come non farti derubare quando prenoti un parcheggio in aeroporto

Hai prenotato un fantastico weekend di vacanza a un prezzo conveniente. Hai trovato un volo low cost, scelto un hotel con una tariffa competitiva, acquistato il biglietto per un'attrazione che ti interessa in anticipo che avere uno sconto. Sembra tutto pronto, poi arriva il momento di prenotare il parcheggio in aeroporto e...ti prende un colpo. All'improvviso il tuo budget si impenna e la vacanza non sembra più un grande affare. Possibile che non ci sia una soluzione? Eccome se c'è!

In questo articolo ti presentiamo 5 consigli per risparmiare fino al 60% sul tuo parcheggio in aeroporto.

Prenota sempre in anticipo

Prenotando in anticipo il tuo posto auto in aeroporto non solo potrai scegliere la soluzione che preferisci, ma potrai anche spendere meno della metà rispetto al prezzo che pagheresti cercando un parcheggio il giorno della partenza.

Usa un comparatore

Proprio come esistono comparatori per confrontare le offerte di hotel, voli e acquisti di ogni genere, ne esistono anche per i parcheggi aeroportuali. Questi siti consentono di conoscere le diverse opportunità presenti al tuo aeroporto di partenza, e spesso includono interessanti dettagli sul servizio offerto dai vari parcheggi e le opinioni di chi li ha già provati.

Tieni d'occhio i siti che offrono coupon e sconti

Se lo specifico parcheggio aeroportuale in cui lasci la tua auto per te è meno importante del prezzo, allora una buona opzione è quella di controllare i siti di coupon e sconti. Spesso pubblicano delle notevoli offerte che provengono o dagli stessi servizi di parcheggio o dai comparatori citati poco sopra.

Iscriviti alla newsletter dell'aeroporto

Se l'aeroporto che utilizzi più di frequente ha una newsletter tramite cui avvisa i viaggiatori di novità o offerte, ti consigliamo di iscriverti. In questo modo potrai scoprire se propone degli sconti sui parcheggi, come avviene spesso in bassa stagione, e approfittarne subito. Unica pecca: per approfittare al massimo di questo genere di opportunità dovrai pianificare la tua vacanza con un certo anticipo.

Prenota in un parcheggio “off site”

I parcheggi off site sono quelli che non si trovano nell'immediata prossimità del terminal (e da cui quindi quest'ultimo è raggiungibile a piedi) ma un po' più lontano, magari a un paio di chilometri. Una distanza facilmente percorribile con le navette che questi parcheggi mettono a disposizione e che in genere fanno avanti e indietro dal terminal ogni 15 minuti.

Se decidi di optare per questa possibilità decisamente low cost, abbiamo un paio di consigli. Il primo è quello di tenere presente che dovrai arrivare all'aeroporto con circa 30 minuti di anticipo rispetto all'orario consigliato per l'arrivo al terminal. Il secondo è di utilizzare i comparatori per confrontare le diverse tariffe dei parcheggi.

Tra tutti i comparatori, ParkVia ti permette non solo di scoprire il parcheggio con la tariffa più conveniente e di prenotarlo in anticipo comodamente da casa tua, ma anche di ricevere un rimborso parziale se in seguito il costo del parcheggio si abbassa ulteriormente. Sarai quindi sempre certo di poter approfittare del prezzo migliore, con tutta la tranquillità e la sicurezza di prenotare online, quando vuoi tu, e con la cancellazione gratuita se sfortunatamente devi annullare il tuo viaggio.

Pronto a partire? Fallo nel modo più sereno e conveniente, anche per quanto riguarda il parcheggio!