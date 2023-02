Eviso: risultati preliminari unaudited del semestre luglio-dicembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di eVISO S.p.A. - società digitale con sede a Saluzzo, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) - riunitosi il 15 febbraio 2023, ha esaminato i ricavi relativi al 1° semestre luglio-dicembre 2022, non sottoposti a revisione legale e i principali KPI.

Accelera la crescita di eVISO che, nel semestre luglio–dicembre 2022, ha registrato ricavi pari a circa € 145 milioni, in aumento del +47% rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente. Il fenomeno del caro energia che ha caratterizzato l’intero anno solare 2022, ha raggiunto il suo picco nel periodo luglio - settembre 2022. L'impatto più significativo è stato sul settore elettricità dove il fatturato medio per MWh è aumentato a circa 425 €/MWh, in crescita del +64% circa rispetto ai circa 259 €/MWh registrati nello stesso semestre del 2021.

“Sono convinto che nell’arena dell’energia elettrica – commenta Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO – le fortissime fluttuazioni dell’ultimo semestre, mai registrate nella storia, abbiano accelerato l’adozione dell’Intelligenza artificiale come strumento per competere e affrontare con solidità la sfida energetica. Se ci concentriamo sulle crescite rispetto all’anno di IPO, il fatturato è cresciuto del +467% rispetto ai € 31 milioni di ricavi registrati nello stesso periodo dell’anno di IPO (2020). I volumi di energia erogati sono cresciuti del +162%. La tecnologia proprietaria di eVISO ha moltiplicato di 7 volte (7X) il numero di servizi erogati al mese. La scala raggiunta grazie ai contratti siglati per l’anno 2023 ci permette di iniziare a estrarre valore, in modo concreto, dal vantaggio competitivo proprio del nostro business model. Il modello di business di eVISO è usare gli strumenti di intelligenza artificiale proprietari e l’enorme mole di dati, raccolta ogni giorno dai nostri robot, per crescere con forza con servizi veloci, competitivi e scalabili: dall’IPO +162% di volumi energia, +5.540% di volumi gas, +788% di utenti serviti e infine 100 tonnellate di mele negoziate con successo nel nostro marketplace proprietario smartmele.eviso.it. Tutto ciò tenendo però conto di un contesto macroeconomico generale significativamente impattato da una dinamica inflazionistica su energia e materie prime mai osservata nel recente passato”.

L’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a € 4 milioni. La variazione dell’Indebitamento Finanziario Netto è stata influenzata dall’aumento del +95% del prezzo medio dell’energia (PUN) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dal pagamento del “contributo su extra-profitti” straordinario e fiscalmente non deducibile per € 2,9 milioni e dal versamento di euro 0,9 milioni a titolo di acconti su forniture gas. A riguardo del tema extra-profitti si ricorda che in data 15 novembre 2022 eVISO ha presentato l’istanza di rimborso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Cuneo per illegittimità costituzionale della norma in oggetto. L’Indebitamento Finanziario Netto sopra riportato non tiene più conto dei depositi cauzionali attivi verso fornitori istituzionali pari a € 6.2 milioni al 31.12.2022, in aumento rispetto ai € 4.2 milioni al 30.06.2022 e ai € 2.9 al 31.12.2021.

KPI per segmento di attività

Il settore dell’energia elettrica ha guidato le dinamiche del semestre con una forte crescita in termini di utenti.

Elettricità

Il numero di utenti rolling 12 mesi complessivamente serviti ha registrato un aumento del +41% (rispetto ai 170 mila utenti serviti nel 2021) attestandosi a quota 240 mila, in linea con la strategia di focalizzazione, nel segmento Reseller, esclusivamente su operatori con utenze domestiche, micro e piccole imprese e contestuale allontanamento delle utenze industriali.

Il numero di reseller abbinati è pari a 94, in aumento del +54% rispetto ai 61 del 31 dicembre 2021, rappresentando così una quota del 9,3% degli operatori di vendita al mercato libero censiti in Italia alla data del 15 febbraio 20231, in aumento dal 7,5% registrato al 31 dicembre 2021.

A dicembre 2022 si è conclusa con successo la fase di rinnovo contrattuale per la quasi totalità dei contratti con reseller, per un plafond di volumi allocati complessivo di 700 GWh, numero che garantisce un’elevata visibilità al segmento. La fase di rinegoziazione e rinnovo ha comportato sia l’aumento del plafond concesso ad alcuni reseller meritevoli, sia la scrematura di operatori con pratiche, metodi e utenze distanti dalla strategia eVISO. A seguito della fase di rinnovo, i depositi cauzionali versati dai reseller ad eVISO sono saliti a € 9,6 milioni, in aumento del 182% rispetto € 3,4 milioni del 30.06.2022.

L'energia totale erogata è scesa del -15% circa a 290 MWh (rispetto allo stesso semestre del 2021), in linea con la riduzione dei consumi nazionali rilevata da TERNA2 e con la strategia di focalizzazione su operatori reseller con utenze con consumi contenuti.

Nello specifico, l’energia erogata al canale reseller ha fatto registrare un -12% a 183 MWh (rispetto allo stesso semestre del 2021) e quella rivolta al canale diretto ha registrato un -21% a 107 GWh. La riduzione dei consumi sul canale diretto è in quota parte legata anche al maggior switch-out registrato nel periodo marzo – giugno 2022 associato alla maggior attrattività di offerte a prezzo fisso praticate da alcuni concorrenti. Fenomeno poi svanito da luglio 2022 in poi.

Servizi accessori

Le pratiche accessorie soggette a fatturazione erogati nel semestre sono stati 23.000, in aumento del +163% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (9.000 pratiche). Nello specifico, la maggior crescita è stata registrata nel canale reseller dove i servizi accessori erogati sono stati 22.000, in aumento del +203% (rispetto allo stesso semestre del 2021).

Gas

Il gas erogato ha raggiunto i circa 563 mila smc (standard metro cubo) rispetto ai 664 mila smc al 31 dicembre 2021, in riduzione del -15%, prevalentemente causato da un inverno relativamente caldo, con temperature semi-estive da ottobre a inizio novembre.

Il semestre ha confermato sostanziale stabilità a quota 1.000 nel numero di utenti serviti, risultato della esplicita strategia di non ampliare nel 2022 il portfolio clienti gas in attesa di un periodo meno critico. I positivi segnali di stabilità registrati a gennaio 2023, l’introduzione del Price Cap a livello comunitario e l’elevata percentuale di stoccaggi ci permettono di riprendere con fiducia la campagna acquisti.

MELE

Nel semestre sono state consegnate 106 tonnellate di mele. Al 31 dicembre 2022 le tonnellate con ordini a prezzo limite sulla piattaforma erano 2.000. Il numero degli utenti registrati su smartmele.eviso.it ha superato quota 297.

I dati sopra riportati sono di natura gestionale e non sono oggetto di revisione contabile.

I dati economico- finanziari completi verranno, come da calendario finanziario della Società, pubblicati a valle della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previsto per martedì 28 marzo 2023.

La Società ha illustrato i dati finanziari preliminari alla comunità finanziaria mediante conference call

nella giornata di giovedì 16 febbraio 2023.

Inoltre, sempre in data 15 febbraio, eVISO S.p.A. ha reso noto che, in esecuzione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 27 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le modalità attuative per l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, per un numero di azioni non superiore al 10% del capitale sociale pro-tempore della Società.

Le azioni così acquistate potranno essere utilizzate, in conformità alla delibera assembleare del 27 ottobre 2022, (i) per disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore dei membri dell’organo di amministrazione, dipendenti o collaboratori della società che implichino la disposizione o l’assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni, (ii) per disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l’eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società, e (iii) perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie.

Ai sensi dell’articolo 2357, comma 1, del codice civile, l’acquisto di azioni proprie dovrà avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e, in occasione dell’acquisto o alienazione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni, saranno effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Le azioni potranno essere acquistate a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. In particolare, gli acquisti verranno effettuati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto.

In termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato nei 20 giorni di mercato aperto precedenti la data dell’acquisto.

Gli acquisti saranno avviati quanto prima e compatibilmente con le condizioni di mercato e saranno effettuati su Euronext Growth Milan, nel rispetto delle condizioni previste dalla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 27 ottobre 2022, nonché con modalità conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Ai fini dell’esecuzione del programma, la Società conferirà un incarico a un intermediario abilitato, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume. I dettagli delle operazioni effettuate saranno comunicati al mercato entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

