Investire in criptovalute: come TMS Network (TMSN), Ethereum (ETH) e Solana (SOL) potrebbero farti guadagnare milioni

Investire in criptovalute è una questione di tempismo. L'acquisto del progetto sbagliato al momento sbagliato può portare rapidamente al disastro. Tuttavia, un'attenta ricerca su ciò che dà a un progetto il suo potenziale, insieme a uno sguardo pragmatico al mercato nel suo insieme, crea il potenziale per fare milioni. Con questo in mente, tre criptovalute destinate a salire nel 2023 sembrano Ethereum (ETH), Solana (SOL) e TMS Network (TMSN). Ecco perché.

La rete TMS intende rivoluzionare gli investimenti DeFi

Gli investimenti DeFi sono attualmente limitati. Sebbene la maggior parte degli scambi nel settore offra NFT e criptovalute, spesso trascurano la maggior parte degli altri investimenti. Con TMS Network (TMSN), gli investitori potranno accedere a una vasta gamma di asset, tutti in un unico posto. Il suo approccio onnicomprensivo offre di tutto, dalle criptovalute e azioni al forex, futures e altro ancora.

TMS Network (TMSN) è stato progettato per essere il più intuitivo possibile. Oltre a un'interfaccia utente completa, TMS Network (TMSN) offre agli utenti una gamma di pratici segnali di trading di arbitraggio. Questi segnali forniscono agli investitori aggiornamenti in tempo reale sulle migliori opportunità di trading imminenti. Sono progettati per essere facili da interpretare e altamente personalizzabili, rendendoli utili per tutti i livelli di trader.

Inoltre, TMS Network (TMSN) offre anche una soluzione di gestione del portafoglio non detentiva. A differenza di altri scambi che richiedono un account e un controllo dei precedenti, TMS Network (TMSN) offre investimenti senza attriti grazie alla sua natura decentralizzata. Invece di affidare a terzi i propri beni, gli investitori mantengono il pieno controllo e l'anonimato, garantendo loro tranquillità quando investono.

Tutto questo è disponibile insieme all'analisi di trading di terze parti e all'analisi approfondita della criptovaluta per aiutare gli investitori a massimizzare i loro rendimenti. Con un approccio incentrato sull'utente e uno dei più ampi portafogli di attività di qualsiasi borsa, investire in TMS Network (TMSN) in anticipo garantirà virtualmente enormi ritorni per gli investitori.

Ethereum 2.0 prepara Ethereum per il successo a lungo termine

Ethereum (ETH) è una delle criptovalute più popolari al mondo. Il suo token nativo, Ether (ETH), viene utilizzato per oltre il 76% delle transazioni NFT e centinaia di progetti sono stati realizzati sulla blockchain di Ethereum (ETH). Ether (ETH) ha raggiunto il massimo storico di $ 4.878,26 nel 2021, anche se vale $ 1.518,10 dopo il suo recente calo del mercato ribassista.

Storicamente, Ethereum (ETH) è stato criticato per i tempi di transazione lenti e le commissioni estremamente elevate, che spesso superavano il prezzo dell'articolo acquistato. Tempi di transazione lenti potrebbero anche portare a guerre del gas, in cui gli investitori aumenterebbero il prezzo di una vendita di NFT per escludere la concorrenza.

Tuttavia, l'introduzione di Ethereum (ETH) 2.0 ha risolto molti di questi problemi, riducendo le commissioni di transazione e accelerando le transazioni. Dato il suo potenziale sul mercato, molti investitori vedono Ethereum (ETH) come un investimento a lungo termine. Di conseguenza, l'attuale prezzo di Ethereum (ETH) è visto come un affare che potrebbe offrire enormi rendimenti.

Solana (SOL) raggiunge massimi di $ 26, $ 30 sono i prossimi?

Solana (SOL) è un concorrente diretto di Ethereum (ETH), che offre commissioni più basse e tempi di transazione più rapidi. Solana (SOL) è stato originariamente rilasciato nel 2020 ed è aumentato di prezzo per tutto il 2021, anno in cui il valore di Solana (SOL) è aumentato da $ 1 a $ 259,96.

A gennaio, il valore di Solana (SOL) è salito a 26 dollari, anche se recenti correzioni lo hanno portato a 21,42 dollari. Nonostante questa diminuzione, il volume degli scambi continua a salire, con molti analisti che prevedono che Solana (SOL) raggiungerà nuovi massimi di prezzo entro la fine dell'anno. Ciò significa che Solana (SOL) ha un enorme potenziale per gli investitori che acquistano a basso prezzo.

