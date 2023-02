Settimana bianca in Piemonte: dove andare?

Credi che l’inverno stia finendo e che, per questo, tu non sia in tempo per prenotare una vacanza con i fiocchi? Se sei un amante della montagna e della neve, sappi che c’è il Piemonte che ti aspetta, per una settimana bianca all’insegna del divertimento e dell’avventura. Perché scegliere il Piemonte? Perché è una terra ricca di paesaggi montuosi, invernali, che regalano grandi gioie ai fan delle vacanze invernali. Vanta ben 50 località sciistiche, dai grandi colossi come la Vialattea fino alle piccole stazioni con un singolo ski-lift dove anche i bambini possono cimentarsi con i primi passi sulla neve. La settimana bianca è un’occasione per riunire tutta la famiglia, perché si presta a qualunque età. Per concederti una vacanza sulla neve, non devi essere necessariamente uno sciatore professionista, ma ti basterà sapere che, a seconda della struttura che sceglierai, avrai anche diversi modi per rilassarti, potrai visitare i paesini limitrofi, e potrai approcciare al mondo dello sci, con delle lezioni date da appositi istruttori. Dunque, se dovessi decidere di organizzare una settimana bianca in Piemonte, quali zone potresti prendere in considerazione?

Mete per famiglie con bambini a bordo: per un divertimento ad alta quota

Il Piemonte è un territorio ricchi di paesi pronti ad ospitare i suoi turisti, provenienti da varie parti d’Italia, ma anche del mondo. Limone Piemonte e Frabosa Sottana sono tra questi. Nel primo, troverai un bellissimo parco giochi dedicato ai più piccoli, il Kinder Park, dove i bambini potranno divertirsi tra piste di ghiaccio per go-kart, gonfiabili, ed altri accessori per un passare delle ore senza freno. A Frabosa Sottana c’è Pratolandia, grande spazio dedicato ai bambini, con tunnel, casette, e tappeti magici. Una delle scelte migliori da fare, se ami il divertimento e, soprattutto, se hai dei bambini, è quella di optare per un villaggio turistico in montagna nel Piemonte. Villaggio vuol dire divertimento, attività per tutta la famiglia, avventura e relax. Quasi tutte queste strutture sono pensate proprio per accontentare tutte le età. Così facendo, potrai scegliere una vacanza che non escluda nessuno, e che trovi un passatempo ad ogni membro del gruppo. Uno dei paesi più in voga è Sestriere, ricco di poste da sci formidabili, e di intrattenimenti per tutti i gusti. Oltre al divertimento, ti aspetterà anche un bel full immersion nel cibo del territorio. Potrai scegliere la formula ristorazione che fa al caso tuo, tra mezza pensione, pensione completa, e all inclusive. Piatti di qualità, preparati da chef professionisti, che ti faranno assaporare i sapori del luogo, concedendovi una coccola ad ogni pasto.

Una vacanza a tutta neve, negli Hotel piemontesi

Se non sei tipo da villaggio turistico in montagna, opta per un alloggio in hotel. Sul web, c’è una vasta gamma di scelta, e potrai essere tu a decidere qual è il migliore, a seconda della posizione, del costo, della struttura. Un luogo famosissimo e divertentissimo per gli amanti della neve è Bardonecchia, una nota e rinomata località sciistica, anche comodamente raggiungibile, perché vicina a Torino, e neanche troppo lontano da Milano. Ci sono piste per tutti i livelli, perfino una buona pista nera per i più esperti, ma anche le sicure piste verdi per i bambini. La settimana bianca è questo: unione. Trovare il giusto compromesso per ogni età, affinché nessuno si annoi, o trascorri la vacanza in camera.

Anche se è giusto valutare la meta in base alle piste sciistiche che ci sono, trattandosi di settimana bianca appunto, è altrettanto giusto scegliere l’hotel più confortevole possibile, anche la struttura e i suoi servizi contribuiscono alla buona riuscita di una vacanza.

In provincia di Cuneo, c’è Prato Nevoso, un’altra località molto apprezzata e gettonata tra gli amanti di questo genere di viaggi, con la sua oasi della neve “estrema”. Questo paese va oltre gli sci, perché è un’area ricca di arte, natura, paesaggi meravigliosi da vedere e da esplorare. Ad un’altitudine di circa 1500 metri, regala scenari e scorci suggestivi. Fino ad aprile potresti trovare ancora neve ad alta quota, e goderti il sole e l’aria pulita delle montagne. Sei ancora in tempo a trovare su Internet l’offerta che fa per te, e trovare l’alloggio più adatto alle tue esigenze.

La settimana bianca è una vacanza diversa dalle altre, perché ha come motivo di base uno sport molto diffuso, che è lo sci. C’è chi aspetta tutto l’anno per poter provare il brivido delle discese, perché fan accanito dell’attività. Quello che le strutture e i paesi ospitanti hanno di buono è che, però, non lasciano che la vacanza si limiti a sola neve, ma riesce a trovare un intrattenimento e un passatempo ad ognuno dei villeggianti, anche ai più scettici. Se non ami impugnare gli sci e lanciarti giù dalle piste, sappi che ti aspettano terme, bagno turco, degustazioni locali, mercatini, e molto altro.