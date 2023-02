Vai alla scoperta del Lago Maggiore con una barca a noleggio

Visitare il Lago Maggiore con una barca a noleggio può essere una delle esperienze più belle che tu possa organizzare per la tua vacanza. Che tu sia lì per un soggiorno di due o sette giorni, in coppia, con amici o in famiglia, non ti annoierai. Infatti, se le Isole Borromee contribuiscono alla sua fama, vale la pena dare un'occhiata anche a molti centri costieri. Ville romaniche, eleganti giardini o piccoli borghi tipici, le sponde del Lago Maggiore hanno in serbo per te tante sorprese. Se desideri andare alla scoperta dei luoghi più belli e segreti del Lago Maggiore con Click&Boat potrai noleggiare una barca in modo semplice e veloce scegliendo l'imbarcazione ed il prezzo che più soddisfano le tue esigenze. Il noleggio barche sul Lago Maggiore con Click&Boat è facile e alla portata di tutti. Noleggiare una barca è il modo migliore per visitare più posti senza perdere tempo.

Visitare il Lago Maggiore in barca: cosa fare e cosa vedere?

Il Lago Maggiore, il secondo più grande d'Italia, è uno dei siti più belli d'Europa. Il suo litorale è punteggiato da graziose cittadine (Stresa, Verbania, Cannobio e Locarno, sul versante svizzero) da cui si accede alle magnifiche isole del lago. Alle spalle delle città si ergono colline boscose, punteggiate da lussuose ville, rigogliosi giardini e persino qualche castello. Data la natura del luogo, non possiamo che consigliarti di visitare il lago con una barca per poterne apprezzare tutte le specificità. Ovviamente il luogo si rivela in un altro modo quando lo visiti dall'acqua e ti permette di scoprire il territorio nella sua interezza. Tra le cose da fare sul Lago Maggiore, le Isole Borromee sono uno dei siti da non perdere. I palazzi e i giardini dell'Isola Bella e dell'Isola Madre giustificano da soli un soggiorno al Lago Maggiore. La città di Stresa è uno dei migliori punti di partenza per visitare il Lago Maggiore grazie alla sua posizione geografica vicino alle Isole Borromee e ai suoi numerosi alloggi e ristoranti. È sul versante piemontese che troviamo i borghi più belli, sul versante lombardo meritano una deviazione solo l'eremo di Santa Caterina del Sasso e il castello della Rocca di Angera.

Ecco tre delle mete da non perdere assolutamente.

Stresa

È la località più turistica del Lago Maggiore e la migliore base per visitare le Isole Borromee situate proprio di fronte. È anche la vicinanza di queste ultime e il suo clima mite che hanno trasformato nell'Ottocento il borgo medievale di Stresa in un'importante località turistica. Di questo periodo rimangono ville chic e hotel di lusso caratteristici dell'Art Nouveau, tra cui il Grand Hotel delle Isole Borromee e il Regina Palace. A parte queste ville e hotel situati ai margini del Lago Maggiore, il centro storico di Stresa è sicuramente da visitare. La passeggiata panoramica che costeggia il Lago Maggiore dal centro storico agli alberghi di lusso dell'800 rimane piacevole e offre splendidi panorami del lago e delle Isole Borromee. Ci sono anche alcune spiagge private e pubbliche per chi desidera fare il bagno in estate.

Alla scoperta delle Isole Borromee

La scoperta delle Isole Borromee è sicuramente ciò che spinge i viaggiatori a visitare il Lago Maggiore. Queste isole, che ospitano lussuosi palazzi e superbi giardini all'italiana, sono tra i siti più famosi dei laghi italiani. Il nome delle isole deriva dai Borromeo, una famiglia lombarda della Toscana che acquistò l'Isola Madre e l'Isola Bella nel XV secolo e che le possiede tuttora. Le Isole Borromee sono 5 ma solo 3 sono visitabili: l'Isola Madre, l'Isola Bella e l'Isola dei Pescatori, detta anche Isola Superiore. Le prime due ospitano un palazzo e dei giardini, mentre l'Isola dei Pescatori è un villaggio con molti ristoranti. Quest'isola è soprattutto un'occasione per mangiare durante la pausa pranzo.

Santa Caterina del Sasso

Questo monastero sulla scogliera si trova sulla sponda orientale del Lago Maggiore. Il modo più semplice per arrivarci è proprio in barca, perché la deviazione su strada da Stresa dura quasi un'ora. La visita inizia con la sala capitolare che era il refettorio del monastero. Questa è la parte più antica dell'edificio, risale al XIV secolo. Vi sono sovrapposti affreschi di epoche diverse, i più antichi dei quali sono a sinistra, soldati in armatura. Si passa poi nel cortile dove ci si imbatte in un grande torchio a funzionamento manuale che permetteva di pigiare l'uva e fare l'olio d'oliva. Si entra quindi nella chiesa ricoperta di affreschi databili dal XIV al XIX secolo. È qui che riposa il corpo del beato Alberto Besozzi di Arolo, fondatore dell'eremo nel 1170 e morto il 3 settembre 1205. Il suo corpo mummificato è custodito in un sarcofago di vetro. Sul retro della chiesa puoi vedere una cappella da lui costruita nel 1195.