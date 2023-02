Veicoli commerciali: i modelli Fiat tra i più richiesti in concessionaria

Un veicolo commerciale deve essere particolarmente affidabile per diverse ragioni. La più importante è senza dubbio legata allo stress a cui è sottoposto questo tipo di mezzo di trasporto: i veicoli commerciali vengono utilizzati senza sosta per intere giornate di lavoro e spesso devono percorrere migliaia di chilometri.

Per questo motivo gli utenti tendono a preferire brand di assoluta affidabilità, con anni di esperienza nel settore. Da questo punto di vista Fiat è una garanzia, tanto in Italia quanto a livello internazionale. La celebre azienda torinese è sul mercato da ormai più di un secolo e proporne un'ampia selezione di mezzi di trasporto sicuri ed efficienti.

Per esempio i veicoli commerciali Fiat sono tra i più richiesti In Italia, un dato che aiuta a capire al meglio il livello di fiducia degli utenti verso una vera e propria eccellenza italiana: un leader dell’automotive, che nel corso degli anni si è ritagliato una posizione di rilievo anche nell’ambito più settoriale dei veicoli commerciali.



Dove acquistare veicoli commerciali Fiat

Per acquistare un veicolo commerciale della celebre realtà italiana è sufficiente rivolgersi a un rivenditore specializzato di modelli della gamma Fiat Professional attivo nella propria città di residenza.

Un’officina autorizzata di riferimento sul territorio è per esempio Strappini, concessionaria fiat a rieti che mette a disposizione un’ampia varietà di veicoli, con la possibilità di usufruire periodicamente anche di sconti e promozioni interessanti.

A partire da due delle proposte più gettonate di casa Fiat, vale a dire i Ducato e i Doblò, che sono disponibili in tantissime varianti: per esempio Ducato autocarro, con una superficie di carico incredibilmente spaziosa, o il recentissimo E-Ducato 100% elettrico. Fino ad arrivare a Doblò Cargo e Doblò Work-Up, apprezzati per la loro versatilità.

L’offerta di Strappini non finisce qui: conta tanti altri nomi storici Fiat, come Fiorino, Scudo e Talento. Ma anche monovolume e vetture perfette per chi lavora, come Panda Van o 500L Pro.

Per avere un’idea più concreta dei modelli di veicolo commerciale Fiat in vendita su Strappini è consigliabile visionai il sito ufficiale strappini.it. Da qui è anche possibile individuare la sede fisica più vicina al proprio domicilio e contattare l’assistenza nel caso in cui servano ulteriori informazioni su un modello particolare.



Le caratteristiche principali dei veicoli commerciali Fiat

I veicoli commerciali sono ormai utilizzati in maniera trasversale, in numerosi ambiti professionali.

Tra i veicoli commerciali più apprezzati di Fiat è impossibile non citare il Ducato: un vero e proprio must have del settore: un veicolo per il trasporto merci con 2,2 tonnellate di capacità di carico, un vano da ben 17 metri cubi e oltre 10.000 configurazioni possibili.

Spazio poi a Doblò, sebbene vada considerato una monovolume dal punto di vista tecnico. Detto questo tantissimi utenti scelgono le configurazioni Easy, Lounge e Trekking di Doblò per un uso commerciale.

È possibile parlare di veicolo commerciale ogni qualvolta un mezzo venga utilizzato a livello imprenditoriale, nell’ambito del trasporto di merce o di persone. Esistono diversi modelli di veicolo commerciale, che vanno a soddisfare molteplici esigenze: a partire da quelle più generiche, come per esempio la capienza o la portata.

Fino ad arrivare a necessità settoriali se non addirittura specifiche: si pensi in tal senso ai veicoli dotati di cella frigorifera, o a quelli che montano gru capaci di raggiungere altezze più o meno considerevoli.