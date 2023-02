Cuneo, al giardino naturale la Lipu organizza un pomeriggio per conoscere gli uccelli

Il birdgarden è uno spazio all'aperto pensato per attrarre e accogliere gli uccelli e altri animali selvatici. Non c'è cosa più bella di uno spazio verde popolato di simpatici e colorati uccelli. Trasformare il proprio giardino,

Presso il giardino naturale, la Lipu Cuneo ha piacere di proporre un pomeriggio per far conoscere questo spazio ed i suoi ospiti, i piccoli mammiferi e gli uccelli, osservare e sentire i canti che già iniziano con l'avvicinarsi della primavera.

ma anche un terrazzo o un balcone o addirittura un davanzale in un vero giardino degli uccelli non è difficile, basta seguire qualche semplice accorgimento e avere un poco di pazienza.

Nel birdgarden "il disordine e lo sporco" selvatico è importante, pochi sono gli interventi umani e controlli sulla natura, non troviamo aiuole organizzate, lineari, ma angoli dedicati ad arbusti liberi autonomi diversi nei colori nelle dimensioni, nelle altezze con piccoli specchi d'acqua per creare ambienti diversi e attrarre il più possibile la vita e la biodiversità in ogni periodo dell'anno in ogni stagione.