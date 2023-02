Impianti dentali: le verità nascoste

Sugli impianti dentali sono stati pubblicati migliaia di articoli, post, blog, commenti… Gli impianti sono oggetto di discussione sui forum e di grandi dubbi e perplessità per tutte le persone che non si sono mai sottoposte a questo trattamento. Con l’aiuto degli odontoiatri di Unica Clinica Dentale diamo risposta ai 5 falsi miti più diffusi sull’argomento.

#1 “Non puoi mettere gli impianti”

La maggior parte delle persone è convinta che l’affermazione “non si può inserire l’impianto perché manca l’osso” sia vera. In realtà ci sono diverse soluzioni e diverse tecniche che consentono di inserire gli impianti in praticamente tutte le situazioni, dalla rigenerazione ossea alla scelta di tipologie di impianti che sono adatti e “funzionano anche dove manca l’osso”. Inoltre gli impianti si possono ancorare in diverse posizioni, quindi l’odontoiatra ha diverse possibilità per stabilire il miglior piano di intervento per il paziente che presenta un caso complicato.

#2 “L’impianto è l’unica soluzione possibile”

Falso, l’impianto è una delle soluzioni possibili. Se bisogna scegliere tra salvare la radice del dente praticando una cura canalare o estrarla per far posto all’impianto, senza segnali evidenti che la radice sia danneggiata irreversibilmente e senza garanzie che la ricostruzione tramite perno e capsula duri almeno 10 anni, si procede per la riabilitazione implantare. Ma se i tessuti non sono compromessi, la via conservativa sarà sempre la preferita per il suo alto valore biologico e funzionale. Se la scelta, invece, è tra impianto

e altri tipi di riabilitazione, viene preferito l’impianto se non ci sono evidenze mediche che dimostrano che non si tratta di una scelta funzionale e duratura. Insomma, la decisione spetta all’odontoiatra, che fa una valutazione costi/benefici a breve e lungo termine.

#3 “Per inserire l’impianto basta fare la panoramica”

Di base, il principio di ottimizzazione vuole che il paziente sia sottoposto al minor numero di esami radiologici possibili, ma per stabilire quale impianto inserire e in che posizione, è necessario basarsi su un’indagine volumetrica, che si ottiene con la tac CBCT. Il rischio che si corre è che ci si ritrovi con l’impossibilità di inserire l’impianto quando ormai il trattamento è già in fase avanzata, si pensi al caso in

cui sia stato necessario effettuare delle estrazioni e magari anche un intervento di rigenerazione ossea. In odontoiatria, soprattutto in implantologia, non si improvvisa. Affidati ad un implantologo esperto che programmi l’intervento sfruttando tutte le possibilità offerte dall’attuale tecnologia.

#4 “Si può avere il rigetto dell’impianto”

Falso. Gli impianti non possono essere rigettati perché sono realizzati in materiale biocompatibile che si stabilizza tramite osteointegrazione. Il rigetto riguarda l’accettazione da parte del sistema immunitario nei confronti di un qualcosa riconosciuto come estraneo. Quel che può accadere è che si verifichi un’infezione batterica intorno all’impianto, causata o da un errore di procedura o, come avviene più spesso, da una sbagliata cura orale. In questo caso si lascia ai tessuti il tempo di guarire e si procede con un nuovo

inserimento dell’impianto, solo dopo aver chiarito con il paziente come prendersi cura della propria salute e della propria igiene per evitare che l’intervento fallisca nuovamente.

#5 “Gli impianti hanno costi esagerati”

Considerando che la riabilitazione implantare si presenta come una soluzione definitiva, o comunque

a lungo termine, e che è possibile, in molti casi, riabilitare un’intera bocca inserendo solo 4 o 6

impianti, è chiaro che si parla di una terapia costosa, ma non cara. Esistono diverse possibilità per contenere i costi e diluirli nel tempo, in modo da rendere la spesa più sostenibile. Per questo falso mito, come per tutti gli altri, il consiglio è quello di non fermarsi al sentito dire, ma di contattare un professionista per un confronto diretto.

