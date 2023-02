Biodigestore, per Sturlese: "Clamoroso voltafaccia della sindaca di Cuneo"

"Clamoroso e vergognoso voltafaccia della Sindaca di Cuneo che vota a

favore della realizzazione di un'opera che a priori non ha le condizioni

per poter funzionare e cioè un quantitativo di rifiuti organici e di

sfalcio pari a 4.500 tonnellate, perché molti territori provinciali si

servono di altri impianti e non hanno convenienza a conferire i rifiuti

a Borgo."



Commenta così il consigliere di minoranza Ugo Sturlese, rappresentante dei Beni Comuni, il voto della prima cittadina Patrizia Manassero all'assemblea Acsr-Cec di venerdì scorso chiamato ad esprimersi sul biodigestore di Borgo San Dalmazzo. Un voto dove Cuneo rappresentava la quota ponderata più consistente e il cui voto è stato determinante nell'approvazione finale.



"Il suo voto è stato decisivo e in contrasto con quello della

sindaca di Borgo San Dalmazzo, sede dell'impianto - continua Sturlese - che assieme al Consiglio Comunale, ha meritoriamente espresso parere contrario,

decisione alla quale la Sindaca di Cuneo aveva dichiarato di non volersi

discostare. Ma alla base di queste decisioni (di Manassero) ci sono

convinzioni basate su assiomi smentiti dalla scienza quali ad esempio: 'i

rifiuti sono una risorsa'!"



"Al contrario - prosegue Sturlese - da tempo è in atto un movimento

maggioritario, sostenuto da docenti universitari, in primo luogo Paul

Connett professore di chimica e attivista statunitense, che sostiene la

strategia "Rifiuti zero". Invece con il biodigestore saremo incentivati

a produrre sempre più rifiuti per rendere economico l'impianto. Dietro

a queste decisioni assurde non capisci se ci sia solo la disinformazione

o altro (la pressione delle aziende del settore)."