Congresso Pd, Bonaccini vince il primo round con uno stacco di 18 punti percentuali su Schlein

È stato comunicato poco fa il dato finale del primo turno del congresso del Partito Democratico, che vedrà al ballottaggio finale Stefano Bonaccini e Elly Schlein.



Esclusi dalla finalissima gli altri due aspiranti segretari, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.



Bonaccini, che domattina sarà a Cuneo, chiude nettamente in testa la fase dei congressi di circolo, riservata agli iscritti, con il 52,8%.



Elly Schlein si piazza al secondo posto con il 34,8%.



Sono i risultati definitivi dei congressi di circolo diffusi dalla commissione congresso del Pd.



I votanti sono stati complessivamente 151.530.



Questa la comunicazione ufficiale: “La commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico - si legge in una nota diffusa dal Nazareno - rende noti i dati definitivi dei congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio. I votanti sono stati 151.530. I risultati sono i seguenti: Bonaccini 79.787 voti, pari al 52,87%; Schlein 52.637 voti, pari al 34,88%; Cuperlo 12.008 voti pari al 7,96%; De Micheli 6475 voti, pari al 4,29%”.



Domenica 26 febbraio il duello finale con le primarie “aperte” anche ai non tesserati.

Potranno infatti partecipare al voto anche i non iscritti al partito versando un obolo di 2 euro e sottoscrivendo il manifesto dei valori del Pd.