Nel giorno di domenica 26 Febbraio si terranno le primarie per l'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico.

A Racconigi si voterà presso il Salone SOMS, ubicato in Via Carlo Costa 23, in orario 8.00-12.30 / 15.30-19.

A Cavallermaggiore si voterà presso la sala incontri di Via Turcotto dalle 8 alle 13.

La consultazione elettorale è aperta a tutti, iscritti e non iscritti.

Per votare è necessario esibire un documento di identità ed è richiesto un contributo di 2 euro.