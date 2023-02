Forza Italia prova a riorganizzarsi, nominati già 50 commissari nei vari centri del Cuneese

Si avvicina la data delle elezioni regionali del 2024 e con esse quelle delle amministrative in diversi Comuni del Cuneese, tra cui Alba, Bra, Fossano e Saluzzo.

Forza Italia dopo la non brillante performance elettorale (un eufemismo per dire “pessima”) dello scorso giugno a Cuneo, Mondovì e Savigliano, vuole rimettersi in pista.

Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale, braccio destro del governatore Alberto Cirio e plenipotenziario azzurro in Granda, sta lavorando di buona lena anche per arginare la campagna acquisti che, impietosamente, Fratelli d’Italia continua a condurre soprattutto a danno di Forza Italia.

“Ho già nominato 50 commissari in diversi Comuni e nell’arco di qualche settimana – spiega Graglia – voglio arrivare ad avere un referente in ogni paese, anche quelli più piccoli. Ho le idee molto chiare sul percorso che ho avviato e tra non molto renderò noto l’elenco dettagliato”.

Forza Italia cuneese, nonostante la mancata rielezione al Parlamento di Marco Perosino – oggi come oggi – dispone di una buona ed influente rappresentanza in Regione: il presidente della giunta, Alberto Cirio e il vicepresidente del Consiglio Franco Graglia appunto.

In Provincia conta su due consiglieri provinciali: Graziella Viale e Massimo Antoniotti, già vicepresidente con Federico Borgna e per quale mese presidente reggente.

Tra i sindaci, Carlo Bo ad Alba e una pletora di primi cittadini e amministratori comunali che, pur se non formalmente eletti in quota Forza Italia, sono comunque a buon diritto considerati “di area”.

La riorganizzazione in atto dovrebbe – almeno nelle intenzioni – consentire di potersi sedere al tavolo delle trattative ostentando ai partner di coalizione, Lega e Fratelli d’Italia, quegli elementi di forza che nella tornata elettorale amministrativa dello scorso giugno non ci sono stati.

A voler essere precisi si sono intravisti soltanto – ma ammantati da veste “civica” - nella valle dell’Infernotto, dove il ruolo di Cirio e Graglia pare sia stato determinante per strappare al centrosinistra la guida dei Comuni di Barge e Bagnolo.