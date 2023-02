Barge, un successo il Carnevale con la sfilata dei carri in notturna

Grande successo per il Carnevale di Barge, rientrato quest’anno nel circuito del “Carnevale delle due Province”, insieme alle città di Rivoli e Saluzzo.

Assolutamente lusinghiera l’enorme affluenza di pubblico nella serata di sabato 18 febbraio, che ha visto la sfilata in notturna di otto spettacolari carri allegorici lungo le vie del paese. E’ stato un finale di grande festa, degno epilogo di una settimana dedicata al Carnevale e ai suoi divertimenti.



Mercoledì 15 febbraio le maschere bargesi Gian e Gina, al cospetto del pubblico e dell’Amministrazione comunale, avevano ricevuto ufficialmente le chiavi della città dalle mani del sindaco Ivo Beccaria. Il venerdì, a partire dalle ore 19,30, erano state distribuite polenta e salsiccia. Era quindi seguito, alle 22, il Carnival party by Gian e Gina, con la partecipazione della dj Giulia Frencia e di tutti i dj degli otto carri della sfilata.

Il sabato pomeriggio si era svolto il Carnevale dei bambini, con animazione per i più piccoli in compagnia del Pagliaccio Bistecca, con trucca bimbi a cura della Croce Rossa, cui era seguita una merenda offerta gratuitamente ai bambini. Alle 19.30 erano state nuovamente distribuite polenta e salsiccia sotto l’Ala.

La sfilata serale di sabato è stata il culmine dei festeggiamenti.



Questo splendido Carnevale ha visto la partecipazione straordinaria della banda musicale di Barge e del Gruppo Majorettes di Barge, ai quali va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale, che formula parimenti un caloroso grazie alla presentatrice Ilaria Salzotto, alla Pro Loco Barge, alla Croce Rossa-Delegazione di Barge, al Gruppo di Protezione Civile e al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Barge.

Un ringraziamento speciale va poi alla squadra operai del Comune, per la celerità delle operazioni di pulizia eseguite nella notte tra sabato e domenica.

Un grazie infine a tutti coloro che hanno creduto in questa nuova esperienza del Carnevale in notturna e hanno lavorato per renderlo una sorprendente realtà, che si auspica di poter replicare anche nel 2024.