Commozione alla Villa di Verzuolo per la morte di Roberto Novo

Commozione alla Villa di Verzuolo, il borgo antico della cittadina, per la morte a soli 65 anni di Roberto Novo, titolare di una ditta di autotrasporto ora gestita dal figlio Pierpaolo.

Roberto, persona ironica e ben voluta da tutti in paese per il suo carattere gioviale e scherzoso, aveva ereditato dal papà il nome di “Magiurin”, col quale era conosciuto anche oltre Verzuolo.

La sua famiglia, che risiede in via Castello, quasi a ridosso dell’antica chiesa parrocchiale, è nota e stimata in paese.

Roberto Novo lascia la moglie Cristiana, i figli Luca con Maritè e Pierpaolo, i nipoti Natalia ed Ettore, il fratello Maurizio con Daniela.

I funerali si svolgono domani, martedì 21 febbraio alle ore 15 nella parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo. Il rosario questa sera, lunedì 20 febbraio, alle ore 20,30, sempre nella medesima chiesa.

Dopo la funzione funebre, la salma proseguirà alla volta di Bra per la cremazione.