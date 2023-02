Sciolte le incertezze sul futuro del liceo sportivo di Limone: il prossimo anno scolastico sarà attivata la classe prima

“Siamo molto felici di sapere che il futuro del “nostro” Liceo sportivo non sia a rischio e che anche il prossimo anno potremo accogliere sui banchi limonesi ragazzi e ragazze del primo anno di superiori”.

Queste le parole del sindaco di Limone Massimo Riberi a commento della notizia che nell’anno scolastico 2023/2024 verrà attivata la classe prima nella sezione limonese del Liceo Economico Sociale a curvatura sportiva “De Amicis”.

La conferma è stata notificata dal Dirigente scolastico reggente dell’istituto Alessandro Parola lo scorso 14 febbraio durante un sopralluogo nelle aule del Liceo limonese alla presenza del primo cittadino e del consigliere comunale con delega allo Sport e Giovani Luca Ferrari.

“È stata premiata la caparbietà dei limonesi: spinti da quel senso di orgoglio tipico della gente di montagna e consapevoli che per ottenere dei risultati bisogna impegnarsi senza scoraggiarsi nelle difficoltà, abbiamo lottato spinti dalla convinzione dell’innegabile valore socioeconomico che il Liceo sportivo limonese riveste per il territorio – ha aggiunto Riberi -. Come Amministrazione comunale abbiamo fatto tutto il possibile, coinvolgendo enti ed istituzioni del territorio e attivandoci in tutte le sedi opportune per evitare che il futuro dell’istituto potesse essere messo a rischio”.

Nei mesi scorsi si era diffuso un clima di incertezza sulle prospettive della scuola, anche a seguito delle indicazioni del collegio dei docenti dell’istituto, che prevedevano l’attivazione della classe prima nella sezione limonese solamente al raggiungimento del requisito di almeno una dozzina di iscritti che fossero in prevalenza atleti sciatori, soprattutto di sci alpino.

“Questo splendido risultato è stato raggiunto grazie all’impegno e all’interessamento di tante persone: in primis i genitori degli studenti, i tanti insegnanti che ci hanno supportato in questi mesi, tra cui cito Anna Maria Antonella Bonino e Elena Lucarelli, e i colleghi dell’Amministrazione comunale, guidati dal consigliere Luca Ferrari. Tra le istituzioni rivolgo un ringraziamento particolare al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e i suoi collaboratori Giuseppe Recinto (Capo di Gabinetto Miur), e Elena Centemero (Gabinetto Miur), all’Assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino, al Presidente della Provincia Luca Robaldo, al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte Stefano Suraniti e al Dirigente scolastico reggente del Liceo De Amicis di Cuneo Alessandro Parola” ha concluso il sindaco Riberi.

A partire dal prossimo anno scolastico, inoltre, sarà attivo il Convitto, con sede nel centro storico, che potrà ospitare fino a 17 studenti fuori sede.