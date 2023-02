Dama: Simone Demaria campione provinciale 2023

In queste settimane Fossano si è confermata la "capitale della Dama" nella Granda ed in tutto il Piemonte, ospitando sia il Campionato Provinciale di Dama Italiana sia il Campionato Provinciale di Dama Internazionale.

Entrambe le gare sono state organizzate dal Circolo Dama Fossano e curate in modo particolare dal suo presidente Davide Pagliano, anche nel suo ruolo di Delegato Provinciale FederDama.

In particolare, un buon numero di damisti ha preso parte al Campionato Provinciale di Dama Internazionale, la specialità giocata sulle 100 caselle che è la più praticata nel mondo, ma ancora non molto diffusa in Italia: infatti, alcuni dei partecipanti erano al loro esordio assoluto in una gara ufficiale FID di Dama Internazionale. Il torneo è stato articolato su 5 turni di gioco e disputato con il sistema italo-svizzero, sotto la direzione dell'arbitro nazionale Claudio Tabor di Torino. In lizza quasi tutti i migliori damisti nella specialità sulle 100 caselle della Granda e dell'Astigiano, giocatori di categoria Regionale e Provinciale e tutti tesserati per il CD Fossano, in pratica quasi gli stessi che si erano contesi il titolo di Campione Provinciale nel 2020, mentre nel 2021 e 2022 questa gara non era stata disputata a causa della pandemia. In particolare, la sfida per il podio è stata una "sfida a tre" tra il Provinciale Simone Demaria di Dronero e i Regionali Romano Serra di Centallo e Max Giaccardo di Fossano (Campione Provinciale uscente nel 2020): i 3 battono gli altri concorrenti e decisivi sono, quindi, gli scontri diretti: nel 1° turno di gara Demaria sconfigge Giaccardo e poi la sua sfida con Serra finisce pari; invece, curiosamente, il computer non abbina nello scontro diretto Giaccardo e Serra. Così a vincere con 7 punti è Simone Demaria di Dronero, che precede grazie al miglior quoziente il Regionale Romano Serra, anche lui con 7 punti, ma quoziente di poco più basso rispetto al vincitore. Al terzo posto sale sul podio con 6 punti il Regionale fossanese Max Giaccardo. Per Simone Demaria si tratta della prima vittoria in assoluto in una gara ufficiale FID considerando sia la Dama Italiana che la Dama Internazionale.Come detto, decisivo per la classifica il successo al 1° turno di gioco di Demaria su Giaccardo, che dà al dronerese un miglior quoziente su Serra, in modo che il successivo pari nella sfida diretta con il centallese è comunque a suo vantaggio.

Allo stesso tempo, la sconfitta impedisce a Max Giaccardo di sorpassare Serra nella corsa al 2° posto, ma il fossanese poi rimonta totalizzando 6 punti di fila e riesce a conquistare l'ennesimo podio nel Provinciale Cuneo sulle 100 caselle, su cui è salito quasi sempre dal 2016 in poi, così come Romano Serra, pure lui nelle ultime 5 edizioni spesso tra i migliori in questa competizione.

Infatti il torneo ha ribadito i valori in campo tra gli specialisti di Dama Internazionale nella Granda e confermato i pronostici della vigilia riguardo al podio: la sorpresa principale è il successo di Simone Demaria che negli ultimi 3 anni è il giocatore locale del CD Fossano che ha fatto i maggiori progressi sulle 100 caselle, grazie anche all'assiduo gioco sulle piattaforme on-line specializzate ed alla partecipazione ad alcuni dei principali tornei di Dama Internazionale organizzati in Italia.A completare la parte medio-alta della classifica il 4°posto del Provinciale Manuel Olivero di Bra con 4 punti ed il 5° posto del Regionale Angelo Piantadosi di Asti con 3 punti.

Da segnalare l'esordio in un torneo ufficiale FID sulle 100 caselle di un paio di nuovi tesserati del CD Fossano che solo da poco tempo stanno imparando le basi della Dama Internazionale come Antonio Sergi di Diano d'Alba e Pietro Mazzette di Fossano.Al termine le premiazioni coordinate dall'organizzatore Davide Pagliano e dall'arbitro Claudio Tabor: ai primi 3 classificati coppe offerte dalla Cassa di Risparmio di Fossano e dalla Fondazione CRF e bottiglie di vino donate dal Dama Hotel Fossano, mentre a tutti i partecipanti è stato fatto omaggio di una confezione di prodotti tipici offerti sempre dal Dama Hotel e di un buono sconto donato dalla Macelleria S.Bernardo di Fossano.

Prossimo appuntamento agonistico sabato 25 sempre a Fossano con il Campionato Regionale di Dama Internazionale, la gara più importante dell'anno sulle 100 caselle in Piemonte, che vedrà protagonisti i migliori damisti piemontesi di questa specialità, tra cui Grandi Maestri e Maestri tra i più bravi in Italia.