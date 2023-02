Hockey femminile: Coppa Europa, Lorenzoni Bra sul podio in Polonia

Week end importante quello trascorso a Skiernievice per disputare il Challenge 1 di Hockey Indoor in cui la braidesi del Presidente Calonico hanno incontrato, in fase eliminatoria, le squadre campioni di Lituania, Georgia e Portogallo.

L'inizio è stato positivo con la chiara vittoria per 6 a 0 sulle georgiane grazie alle reti di Agró, Anania e Kouroska, ma la seconda più difficile gara contro le lituane del Siauliai è stata persa di misura, per 1 a 2. Nella giornata di sabato l'ultima gara delle eliminatorie è stata ancora vinta per 4 a 2 nei confronti delle atlete di Lisbona grazie ad una buona prova d'insieme e ai tanti cambi operati da mister Berrino. A questo punto la squadra braidese è arrivata alle ultime gare valide per la promozione. Successo per 2 a 0, con doppietta di Alessia Anania (che con Sara Agró si è dimostrata la più prolifica marcatrice) sulla squadra di Copenaghen.

La Lorenzoni è arrivata dunque a giocarsi tutto nei confronti delle polacche dello Start Bezrny, protagoniste, fino a quel momento, di un percorso netto: era necessario vincere ma la squadra braidese, nonostante la buona gara disputata, non è andata al di là del pareggio per 2 a 2.

Si sono aggiudicate la promozione invece le lituane e le polacche, ma essere sul podio è stato comunque importante. Per le ragazze di Bra la promozione al livello Trophy, è solo rimandata, sarà il sicuro obiettivo del prossimo anno.