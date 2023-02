Ritorna “Atleticamente”, 3 mila gli studenti delle Medie coinvolti

Un’alleanza tra sport e scuola per coinvolgere il maggior numero di giovani nella pratica dell’attività sportiva e in particolare dell’atletica leggera, in quanto fa da base fondamentale per tutti gli sport.

È questa la missione che “Atleticamente”, avviata dall’Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo nel 2013, porta avanti nelle scuole della zona. Anche per questa 9ª edizione, la risposta del territorio è ampia: son 13, sin d’ora, gli Istituti comprensivi che hanno aderito, dalla Val Tanaro all’Alta Langa per un bacino di oltre 3 mila studenti.

Il progetto, nato da un’idea dell’indimenticato Milvo Fantoni, è proposto in collaborazione con il coordinatore dell’USR per il Piemonte – Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo, il Liceo Scientifico a indirizzo sportivo “Vasco-Govone-Beccaria” di Mondovì, l’Assessorato allo Sport del Comune di Mondovì e la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Gli allievi delle scuole secondarie di I grado avranno così l’opportunità di usufruire di lezioni con tecnici dedicati – sia a scuola che durante il gruppo sportivo pomeridiano sulla pista di atletica monregalese – oltre alla possibilità di aggregarsi ai gruppi di allenamento dell’Atletica Mondovì per perfezionare la preparazione in vista dell’evento finale del 30 maggio, quando le varie scuole si confronteranno per decretare la vincente. L’anno scorso fu un successo enorme: 680 ragazzi in pista selezionati dagli insegnanti di educazione fisica, parteciparono alla giornata conclusiva in una grande festa dello sport.

«Scuola e sport pongono le stesse finalità educative» Enrico Priale per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo coordina il progetto.

«“Atleticamente” – spiega –nasce da un’intuizione di Milvio Fantoni e della prof.sa Daniela Tomatis di Villanova e nel corso degli anni si è evoluta e adattata. La scuola e lo sport pongono indubbiamente le medesime finalità educative ed è da sempre condivisa la convinzione che un doppio stimolo ed uno sforzo congiunto possano decisamente aiutare i ragazzi nel percorso di crescita: un’idea sostenuta dai dirigenti scolastici e dagli inseganti degli istituti partecipanti».

Si rafforza così il rapporto dell’Atletica Mondovì con il mondo scolastico: i premi saranno in buoni acquisto per materiale sportivo, un modo “concreto” di essere vicini alle scuole. Tante sono le iniziative attivate in questi anni, delle Elementari fino alle Superiori, quali ad esempio l’“Atletica va a scuola”, mentre altri progetti Fidal-Coni/Sport e Salute partiranno a breve.

“Atleticamente 2023”, le scuole Questi sono gli Istituti coinvolti in “Atleticamente”: Garessio, IC1 Mondovì Breo, IC1 Mondovì Piazza, IC Bossolasco, IC Dogliani, IC2 Mondovì Altipiano, Bene Vagienna, Trinità, Sant’Albano, IC Ceva, IC Villanova, IC Carrù e IC San Michele (che fu vincitore lo scoro anno).