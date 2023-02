Sci di fondo, OPA Cup: Martino Carollo trionfa nella sprint di Campra

Sventola il tricolore a Campra, in Svizzera: Martino Carollo firma la sprint di OPA Cup.

Tra gli Juniores, il piemontese delle Fiamme Oro ingaggia da subito una sfida con Elias Keck nell'ultima batteria finale ma è l'azzurro ad avere la meglio e battere sul finale il tedesco per una manciata di secondi, conquistando così la terza vittoria di questa stagione.

Al terzo posto Simon Jung che era stato ripestato nelle semifinali come "lucky looser". Il norvegese Andreas Leroe e l'azzurro dello sci club Livigno Aksel Artusi completano la top five.

Più attardati gli altri azzurri in gara: 14^ piazza per l'altro piemontese in gara Davide Ghio, 17° Andrea Zorzi, 22° David Oberhofer, 28° Hannes Oberhofer.