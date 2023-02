Volley A1F. Cuneo-Firenze, in palio punti importanti. Bellano: "Sentiamo la necessità di vincere" (VIDEO)

Quella di domani sera (martedì 21 febbraio) non sarà una partita come tante altre. Né per Cuneo, né per il suo allenatore.

Cuneo Granda Volley è alla disperata ricerca del primo successo nel 2023: l’ultima affermazione di Signorile e compagne risale, infatti, alla vittoria ottenuta al tie break con Novara nel giorno di Santo Stefano. Poi solo delusioni (6 partite perse di fila) e, nel mezzo, l’inatteso e per certi versi doloroso esonero dell’allenatore Emanuele Zanini.

Massimo Bellano, da due settimane coach della squadra biancorossa, vive invece la gara contro Firenze (anche) come una rivincita personale: il 31 dicembre scorso è toccato a lui essere esonerato dal Bisonte.

Un bel mix di emozioni, che fanno accrescere l’attesa della vigilia per la partita tra Cuneo e Firenze il cui fischio d’inizio, ricordiamo, è previsto per le 19.

Al termine dell’ultimo allenamento pre-gara abbiamo incontrato coach Bellano, che ha tracciato un primo bilancio di questi 15 giorni alla guida di Cuneo con un occhio di riguardo al match contro la sua ex squadra. “Molto disponibile e con una gran voglia di far bene – dice riferendosi al suo gruppo -. Un bell’impatto”.

Qualcosa è cambiato in questo breve lasso di tempo? “Presto per dirlo, bisogna vedere durante le partite e quella con Conegliano non fa testo: troppo ampio il divario in quel momento”.

Su Firenze: “Squadra di ottimo valore, ben organizzata. La cosa che mi preme di più però è trovare una buona di qualità di cambio palla nostro che ci permetterebbe di organizzare al meglio la fase break, nella quale abbiamo qualità importanti”.

Per Bellano quella di domani sera sarà una partita come tutte le altre? “No, ma solo come inizio della mia avventura sulla panchina di Cuneo. Ognuno di noi deve valutare sempre ciò che fa nell’ottica del collettivo, mai sul piano personale”.