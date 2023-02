Volley femminile A1: Cuneo vuole fermare la corsa del Bisonte per tornare a vincere

Martedì 21 alle ore 19:00 la Cuneo Granda S.Bernardo ospita Il Bisonte Firenze nel match valido per la sesta giornata del girone di ritorno. Una partita fondamentale per la stagione delle gatte, chiamate a ritrovare quella vittoria che manca ormai dal successo al tie-break nel derby con Novara del 26 dicembre scorso. Da allora sono arrivate sei sconfitte consecutive con due soli punti, un magro bottino che ha fatto scivolare la formazione allenata da coach Bellano dall'ottavo posto della fine del girone di andata all'undicesima piazza attuale. Se negli ultimi due k.o. con Bergamo e Conegliano si sono visti confortanti segnali di ripresa, martedì servirà molto di più per superare una squadra in fiducia grazie alle quattro vittorie consecutive, di cui l'ultima in tre set ai danni di Chieri.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Complice il posticipo della gara con Firenze da domenica 19 a martedì 21 causa indisponibilità del palazzetto dello sport di Cuneo, la Cuneo Granda S.Bernardo ha avuto oltre una settimana di tempo per assimilare sempre di più la visione e le indicazioni tecnico-tattiche di Massimo Bellano. Il nuovo tecnico biancorosso, che debutterà nella sua nuova casa sfidando il suo passato prossimo, ha puntato molto sul recupero della serenità e della piena consapevolezza nei propri mezzi, due obiettivi il cui raggiungimento passa inevitabilmente dal ritorno alla vittoria: ecco perché la partita con Firenze può e deve essere la chiave di volta del finale di regular season delle gatte. Battere una formazione in salute e avanti in classifica di sette lunghezze sarebbe il miglior approccio al trittico di partite contro le più dirette inseguitrici (Macerata, Perugia, Pinerolo), in cui le cuneesi si troveranno davanti compagini che si giocheranno il tutto per tutto per restare nel massimo campionato. Per riprendere a vincere la Cuneo Granda S.Bernardo dovrà limitare al massimo quei blackout che finora troppo spesso hanno indirizzato i match a favore delle squadre avversarie, come il parziale di 0-7 nella fase iniziale del quarto set con Bergamo o i finali dei primi due set contro Conegliano.

UN LUNGO PRE PARTITA A TEMA CARNEVALE Per proseguire la tradizione casalinga positiva con Il Bisonte Firenze (quattro vittorie piuttosto nette in altrettanti confronti) la Cuneo Granda S.Bernardo confida in un palazzetto caldo nonostante la collocazione infrasettimanale e l'orario preserale. A invogliare il pubblico cuneese a sostenere le gatte dagli spalti del palazzetto tante iniziative, a partire dai 1.500 posti in tribuna rossa disponibili grazie al contributo di Lab Travel e Euphemia Personal Voyager, due partner storici di Cuneo Granda Volley.Il lungo avvicinamento al fischio d'inizio delle ore 19:00 inizierà alle ore 14:00 con l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria degli sport organizzata dalla Granda Volley Academy. Alle 15:30 il via alla festa a tema Carnevale, con distribuzione delle maschere della mascotte di Cuneo Granda Volley, truccabimbi a cura delle allieve dell'AFP - Azienda Formazione Professionale di Cuneo, musica e chiacchiere e bugie per grandi e piccini. Alle ore 18:00 l'apertura dei cancelli, alle ore 19:00 il fischio d'inizio del match tra gatte e bisontine, che entreranno in campo accompagnate dagli atleti Special Olympics dell'associazione cuneese Amico Sport nell'ambito della Volleyball Week di Special Olympics Italia.

A MACERATA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI La tifoseria organizzata cuneese propone la trasferta a Macerata per il match con la CBF Balducci HR Macerata di domenica 26 (ore 17:00); per informazioni e adesioni è possibile contattare il referente Stefano Cardarelli al numero 366.1059936.

LUCILLE GICQUEL, OPPOSTA CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Abbiamo lavorato molto bene in quest'ultima settimana, cercando di mettere in pratica ogni giorno di più le indicazioni del nuovo coach. Sarà importante fare anche in partita quello che abbiamo provato in allenamento. Sappiamo che Firenze è una squadra in un ottimo stato di forma e che tornare a vincere sarà tutt'altro che semplice, ma siamo molto determinate a invertire la rotta anche per affrontare con il giusto slancio le due complicate trasferte a Macerata e Perugia e il derby con Pinerolo, tre partite contro squadre che si giocheranno il tutto per tutto».

LE AVVERSARIE Battendo Chieri al tie-break domenica 12, Il Bisonte Firenze ha centrato la quarta vittoria consecutiva, un record per la società di Wanny Di Filippo. Tre degli ultimi quattro successi, quelli ai danni di Pinerolo, Bergamo e Chieri, sono arrivati al quinto set, mentre contro Macerata le toscane hanno colto un'affermazione da tre punti. Con questi nove punti le bisontine, che avevano concluso il girone di andata a pari punti con la Cuneo Granda S.Bernardo, sono balzate a più sette sulle gatte, ferme a quota 17 punti e ancora a secco di vittorie nel 2023. Da inizio anno sulla panchina di Firenze siede Carlo Parisi, che ha sostituito Massimo Bellano, sollevato dall'incarico lo scorso 30 dicembre. Tra le protagoniste del buon momento delle toscane c'è senza dubbio Lia Malinov, che si è presa anche l'MVP nel debutto da titolare con Macerata e che partita dopo partita sta perfezionando l'intesa con le sue attaccanti. Il muro cuneese dovrà cercare di contenere al meglio il duo Herbots-Nwakalor, 555 punti in due. All'andata finì 2-3 per la Cuneo Granda S.Bernardo.

LE EX Massimo Bellano ha guidato Firenze nella stagione 21/22 e fino al 30 dicembre scorso

I PRECEDENTI Cuneo avanti 6-3

GLI ARBITRI Papadopol e Cappello

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili presso la segreteria della società in via Bassignano 14 a Cuneo (9:30-12:00 e 16:00-18:30) fino alle ore 12:00 di martedì 21 e online su www.liveticket.it fino alle ore 16:00 di martedì 21. Apertura casse e cancelli ore 18:00.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10