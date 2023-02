Volley femminile: gli atleti Special Olimpycs di Amico Sport scendono in campo con Cuneo e Firenze

La Volleyball Week di Special Olympics Italia, iniziata lunedì 13 febbraio con conclusione ufficiale domenica 19, martedì 21 vivrà una significativa coda in occasione della gara tra Cuneo Granda S.Bernardo e Il Bisonte Firenze, valida per la sesta giornata del girone di ritorno. Alle ore 19:00 le giocatrici delle due squadre entreranno in campo accompagnate da atleti e atleti partner di Amico Sport, associazione cuneese affiliata all’ente di promozione sportiva Libertas aderente al movimento Special Olympics Italia che dal 1994 promuove attività ludico-ricreativo-sportive a favore di soggetti con disabilità intellettiva, indipendentemente da età anagrafica, capacità o tipo di disabilità.

Le capitane delle due formazioni Noemi Signorile e Britt Herbots indosseranno una maglietta di Amico Sport, che consegnerà loro un pallone Special Olympics autografato dai suoi atleti. Dopo le emozioni dell'ingresso in campo condiviso, quelle della partita tra gatte e bisontine, alla quale gli atleti assisteranno dagli spalti con una nutrita delegazione di accompagnatori.L'iniziativa di martedì 21 si aggiunge a quella che martedì 14 ha visto le giocatrici della Cuneo Granda S.Bernardo e i pallavolisti di Amico Sport protagonisti di un servizio fotografico presso la palestra inclusiva "Paolo Mosconi" ispirato allo slogan della Volleyball Week 2023, #SuperiamoilMuro. Guidati dalle indicazioni del fotografo Danilo Ninotto, le gatte, gli atleti e gli atleti partner di Amico Sport hanno trascorso un'ora all'insegna del divertimento, in cui non è mancato il tempo per un po' di sano gioco. I due eventi si inseriscono all'interno di un percorso intrapreso da Cuneo Granda Volley e Amico Sport che, dopo diversi appuntamenti nelle passate stagioni, in quella in corso si è strutturato in maniera più definita e continuativa, entrando a far parte del progetto di welfare e inclusione sociale #WeAreFamily della società di via Bassignano.

Dal dicembre scorso ogni martedì due giocatrici biancorosse partecipano all'allenamento di pallavolo degli atleti di Amico Sport, e il 3 dicembre del 2022, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, le gatte e gli atleti Special Olympics di Amico Sport hanno svolto un allenamento condiviso al palazzetto dello sport di Cuneo.

CRISTINA BERNARDI, PRESIDENTE AMICO SPORT «A nome di Amico Sport, la realtà sportiva che rappresento, non posso che ringraziare tutta la Cuneo Granda Volley per questi bellissimi, importantissimi ed indimenticabili momenti di inclusione. L'evento di martedì 21 è solo la punta dell'iceberg che si sta formando ogni settimana tra i nostri atleti e le pallavoliste. È dalla conoscenza che si abbattono le barriere ed i pregiudizi. Sono le mani tese che permettono di alzare lo sguardo e sono gli incontri meno attesi quelli da cui scaturiscono le storie più belle».

GINO PRIMASSO, DIRETTORE SPORTIVO CUNEO GRANDA VOLLEY «Quella di martedì 21 sarà una partita molto importante per noi, e sono certo che entrare in campo con gli atleti di Amico Sport, con cui in questi mesi si è creato un legame forte, ci darà una carica ulteriore. L'allenamento del martedì con i pallavolisti di Amico Sport è sempre molto atteso dalle nostre ragazze, così come gli eventi speciali quali l'allenamento condiviso al palazzetto del 3 dicembre scorso e il servizio fotografico #SuperiamoilMuro, sempre all'interno della Volleyball Week. Un ringraziamento particolare alla Lega Pallavolo Serie A Femminile e alla società del Bisonte Firenze, che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta».