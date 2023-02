Volley maschile A3. Savigliano cade contro Belluno, Gallo: "Dobbiamo ritrovare il giusto spirito"

Terza sconfitta consecutiva per il Monge-Gerbaudo Savigliano che, sul campo di casa, cede in quattro set contro la Da Rold Logistics Belluno.

Al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, nella ventunesima giornata della Serie A3 Credem Banca, il Monge-Gerbaudo parte bene, vincendo in modo convincente il primo set: 25-16 e Galaverna sugli scudi, con otto punti. Dal secondo set, però, esce la qualità dei bellunesi, che aumentano le percentuali in ricezione e rendono più ficcanti i loro attacchi, vincendo nettamente il parziale. Il set decisivo diventa, quindi, il terzo, in cui le squadre restano a lungo punto a punto: Savigliano prova in due circostanze a scappare, ma non riesce mai a dare la sterzata decisiva e ai vantaggi sono un ace di Saibene e un muro di Graziani a regalare il sorpasso. Nel quarto, lo spirito dei due roster è agli antipodi: la DRL sulle ali dell’entusiasmo scappa subito e non si fa più prendere, vincendo 20-25 e strappando tre punti importantissimi in chiave playoff.

I sestetti iniziali Simeon conferma il sestetto ormai rodato: diagonale Filippi-Spagnol, Galaverna e Nasari in banda, Rainero e Dutto al centro. Libero di ricezione Gallo, Rabbia per la difesa.

Primo set Il primo punto del match è di Andrea Galaverna, che proprio oggi festeggia il suo 29esimo compleanno. Savigliano parte forte: due ace di Spagnol e un gran muro di capitan Dutto producono subito il parziale di 5-1. Coach Colussi schiera invece Maccabruni in palleggio e Novello a completare la diagonale, Graziani e Saibene schiacciatori, Stufano e Mozzato centrali. Libero Martinez. Belluno prova a rientrare fino al -1 (7-6), ma il Monge-Gerbaudo trova nuovo margine nel mezzo del parziale, ritornando a +5 con il muro di Galaverna su Novello e l’attacco a rete di Saibene: 14-9 e time-out bellunese. Al rientro in campo l’inerzia non è cambiata: due punti consecutivi di Galaverna costringono Colussi a fermare di nuovo il gioco (16-9). Savigliano allunga ancora con l’ace di un ispiratissimo Galaverna (20-12), ipotecando il parziale. Simeon inserisce Trinchero e Mellano nel turno di battuta, per Rainero e Nasari, ma il palleggio ex Cuneo sbaglia il servizio. Un monster block di Dutto regala nove palle-set ai suoi: 24-15. Il punto decisivo, manco a dirlo, è ancora di Galaverna, che chiude il parziale con 8 realizzazioni: 25-16.

Secondo set Nessun cambio nei sestetti, con Belluno che parte forte, trascinata da tre punti di Novello, che producono subito lo 0-4. Un lungolinea di Saibene e un muro di Mozzato sul primo tempo di Dutto portano Belluno sul 3-8, costringendo Simeon al primo time-out del match. Lo stesso centrale gialloblu mette a terra il +6 al ritorno in campo: 3-9. Graziani realizza il punto del 5-12, nuovo massimo vantaggio ospite, e Simeon cambia al centro, inserendo Mellano per Rainero. I padroni di casa faticano a prendere il giusto ritmo in attacco, mentre Belluno riesce ad essere incisiva: un muro di Novello su un tentativo di lob di Nasari porta gli ospiti sul 7-15. Sull’8-16 Simeon ferma ancora il gioco. Tre ace consecutivi di Graziani consegnano a Belluno addirittura 10 set-point sul 24-14. Savigliano annulla il primo, ma non può nulla sul successivo diagonale di Saibene: 15-25 e 1-1. Top scorer del parziale è Spagnol, autore di 9 punti.

Terzo set Simeon conferma Mellano al centro ad inizio parziale. Il set comincia con un grande equilibrio, rotto una prima volta da due muri consecutivi di Dutto e Filippi: 10-7. La Da Rold Logistics impatta con un servizio vincente del solito Graziani: 12-12. Savigliano prova un nuovo strappo con un muro vincente di Mellano, ma Belluno rientra ancora e mette il muso avanti per la prima volta sul 16-17. Time-out Monge-Gerbaudo. Sul 21-21, Galaverna mette a terra un punto preziosissimo su una palla contesa a rete: 22-21 e time-out di Colussi. Nasari gioca con il muro per il 23-22 e Simeon opta per il solito ingresso di Trinchero in battuta e Rainero al centro: Belluno rischia ma Mozzato mette a terra il 23-23. Secondo time-out saviglianese. Al rientro Spagnol non sbaglia: 24-23 e secondo stop anche per gli ospiti, con lo stesso opposto in battuta. Novello risponde presente e si va ai vantaggi. Ace di Saibene, muro di Graziani su Spagnol: 24-26 e sorpasso gialloblu. Miglior realizzatore è ancora Spagnol, autore di 7 punti.

Quarto set L’inizio del quarto parziale è a forte accento veneto: Savigliano sembra spento e un muro di Mozzato su Spagnol porta gli ospiti sul 2-6, costringendo Simeon a fermare subito il gioco. Sul 2-8 il tecnico biancoblu cambia in banda: dentro Bergesio per Nasari. Altro giro e altro ace per Graziani: 8-14. Saibene mura ancora Galaverna e Simeon ferma per la seconda volta il gioco sul 10-16. Savigliano prova un timido rientro e avrebbe anche la palla del -3, ma Mozzato mura Bergesio e, sul punto successivo, Spagnol mette out l’attacco: 13-19 e gara virtualmente chiusa. Un ace di Bergesio porta i biancoblu proprio sul -3, 17-20, costringendo Colussi a stoppare precauzionalmente l’inerzia saviglianese. Novello gioca con il muro di Galaverna per il 19-24 che consegna cinque match point ai veneti. Un primo tempo di Mellano annulla il primo, ma è sempre un primo tempo di Mozzato a chiudere i conti: 20-25.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato Alessandro Graziani, decisivo con i suoi ace dal secondo set in avanti. Il libero saviglianese Daniele Gallo spiega così il ko: “Spiace perché nel primo parziale avevamo dimostrato di potercela giocare e di poter vincere questa partita. Incassiamo la terza sconfitta consecutiva senza fare punti e cerchiamo di ripartire dal prossimo allenamento: dobbiamo ritrovare la giusta umiltà e il giusto spirito per uscire di squadra da questa situazione”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Da Rold Logistics Belluno 1-3

Parziali: 25-16, 15-25, 24-26, 20-25

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 4, Spagnol 23, Galaverna 18, Nasari 4, Dutto 6, Rainero 2, Gallo (L), Rabbia (L2); Mellano 7, Trinchero, Bergesio 3; N. E.Bossolasco, Calcagno, Marolo. All. Simeon.

Da Rold Logistics Belluno: Maccabruni 3, Novello 16, Graziani 18, Saibene 8, Stufano 4, Mozzato 12, Martinez (L); N.E. Candeago, Galliani, Guolla, Guastamacchia, Ostuzzi, Paganin, Pierobon (L2). All. Colussi.Durata set: 22’, 23’, 27’, 24’