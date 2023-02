Ad Alba un delegazione della Corea del Sud. Scambio nel segno delle Città Creative Unesco

Scambio di doni in municipio tra l'assessore Bolla e la delegazione coreana

Martedì 21 febbraio l’assessore alle Città Creative Unesco e al Turismo del Comune di Alba Emanuele Bolla ha accolto nel Palazzo comunale una delegazione proveniente da Gangneung, città della provincia sudcoreana del Gangwon.

La città composta da circa 215 mila abitanti aspira a diventare “Città Creativa Unesco per la Gastronomia”, riconoscimento raggiunto dalla Città di Alba nell’ottobre 2017.

Gangwon sta lavorando alla candidatura a Creative City Unesco for Gastronomy. Pertanto, il direttore del settore cultura, turismo e affari marittimi della città di Gangneung, Seung-Rul Han, ha voluto visitare la capitale delle Langhe accompagnato dai due membri dello staff del settore Gyoungbok Nam e Yunkyeong Choi, insieme all’esperto e presidente dell’Advisory Committee for Korean Unesco Creative Cities Network e componente della commissione nazionale Geonsoo Han.

Durante l’incontro con l’assessore Bolla in sala Giunta, la delegazione ha presentato le sue peculiarità, i sui prodotti gastronomici e i tratti più salienti della propria cultura. Inoltre, c’è stato un confronto su temi e progetti interessanti seguiti dall’amministrazione albese, come ORTOgrafia, totem digitali, collaborazioni su progetti tra diversi cluster della rete delle città creative e sui Creative Moments all’interno della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

«È stato un confronto molto interessante – dichiara l’assessore alle Città Creative Unesco e al Turismo Emanuele Bolla - Noi abbiamo presentato loro il nostro territorio, i nostri progetti e le nostre eccellenze gastronomiche sviluppati nell’ambito dei progetti della Città Creativa, mentre loro hanno fatto altrettanto illustrando le proprie prelibatezze e la propria cultura. Li abbiamo invitati in città in occasione della prossima Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba e loro ci hanno invitati, in caso di approvazione della candidatura, a partecipare ai loro festival sul vino, sul caffè e sui dessert. Due culture diverse ma che possono arricchirsi vicendevolmente».