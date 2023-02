Confindustria Cuneo insieme al Politecnico di Torino e alle imprese del territorio per formare i profili professionali più ricercati

Confindustria Cuneo insieme al Politecnico di Torino investe sul futuro e sull’innovazione con il master che forma i profili professionali più ricercati dalle aziende. Venerdì 24 febbraio la sede dell’Associazione datoriale ospiterà la cerimonia di chiusura del Master di II livello in “Manufacturing 4.0”.

“Il percorso è il frutto dell’intensa collaborazione fra Confindustria, le imprese e il Politecnico di Torino - commenta il Direttore Generale Giuliana Cirio -. E’ stato progettato congiuntamente con il Politecnico di Torino per sviluppare un modello mirato a garantire sbocchi professionali certi con prospettive di assunzione e carriere gratificanti e risorse a supporto dell’impresa nello sviluppo dei core business con tempi di inserimento ottimali”.

Vi hanno partecipato undici giovani ingegneri selezionati da tutta Italia, assunti full time come apprendisti in alta formazione che, oltre al lavoro quotidiano in azienda, per due anni hanno partecipato a 400 ore di didattica in aula presso la sede monregalese del Politecnico e a 800 ore di project work sviluppando progetti attinenti al Master di interesse per l’impresa in modo da integrare la formazione e applicare sul campo le materie di studio.

“Le imprese hanno necessità di profili professionali tecnici, qualificati e specializzati di difficile reperimento - dice Ines Gaveglio, direttore del personale responsabile Education di Confindustria Cuneo -. Da qui, l’obiettivo che abbiamo condiviso con il Politecnico di un percorso di formazione duale per rispondere alla richiesta di nuove mansioni e nuovi skill altamente qualificati. Facendo tesoro dell’esperienza acquisita, stiamo già lavorando su nuove proposte formative che rispondano ai bisogni del territorio e ad una seconda edizione del Master”.