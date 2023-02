Inclusione lavorativa delle persone con disabilità: “Le aziende cuneesi si distinguono per sensibilità sociale” [VIDEO]

"La stella polare è sempre il lavoro buono". Così Giuliana Cirio, direttrice di Confindustria Cuneo ha introdotto il tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Lo ha fatto questa mattina, martedì 21 febbraio, nel corso del partecipato incontro “L'azienda inclusiva”: una giornata di incontro e sensibilizzazione per fornire strumenti e prospettive per le aziende associate.

“Cuneo è una provincia sensibile al tema disabilità - ha aggiunto Giuliana Cirio -. Il tema è stato imposto alle aziende come normativa ma dal nostro territorio è stato recepito come un'opportunità. C'è una grande sensibilità sociale fra le nostre aziende. Tuttavia devono avere gli strumenti per gestire la disabilità all'interno delle proprie forze lavorative. Infatti la gestione di un disabile necessita di una rete di protezione e di struttura di accompagnamento che noi vorremmo dare alle nostre aziende”.

A condurre l'incontro Alessandra Dogliani, responsabile Servizio Assistenza Sociale d'impresa e Disability Manager Confindustria Cuneo: “Le aziende sono sensibili al tema, ma l'informazione non è mai abbastanza. Ecco il senso di questo evento che vuole sensibilizzare su quali sono le disabilità e quale la gestione migliore per favorire l'inclusione. Insomma intendere la disabilità come una risorsa, come una possibilità differente di leggere una realtà industriale, di inserirsi in un processo produttivo, lavorando molto sulla cultura dell'accoglienza”

Il convegno si è concentrato sulla sclerosi multipla, “patologia sfuggente e imprevedibile, spesso invalidante”. Ne ha parlato Mario Alberto Battaglia, presidente FISM e Direttore Generale di AISM con Paolo Bandiera, direttore affari generali e relazioni istituzionali Associazione Italiana Sclerosi Multipla: “Come Aism affrontiamo il tema lavoro con un approccio multidisciplinare che va oltre la legge 68. Occorre riadattare il contesto alla persona in ogni momento, attraverso il principio dell'accomodamento ragionevole, per garantire alle persone con disabilità eguaglianza con gli altri lavoratori”.

Gli appuntamenti proseguiranno con due workshop online, venerdì 24 marzo sul tema: “Includere e gestire le disabilità psichiche e intellettive” e venerdì 21 aprile sul “Processo di incontro domanda/offerta di lavoro nel caso di lavoratori con disabilità”.